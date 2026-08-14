 Un nou „azil al groazei” în România. 27 de persoane vulnerabile, ridicate din casa unui bărbat din Olt: „Erau găzduite în condiții improprii” | adevarul.ro
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Video Un nou „azil al groazei” în România. 27 de persoane vulnerabile, ridicate din casa unui bărbat din Olt: „Erau găzduite în condiții improprii”

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O amplă acțiune în uma căreia 27 de persoane vulnerabile au fost scoase din casa unui bărbat din județul Olt a avut loc joi 13 august 2026, în Mihăești. Bărbatul îngrijea de ani de zile persoane cu dizabilități și vârstnici, însă în condiții improprii, spun autoritățile.

27 de persoane au fost transferate de la Mihăești în centre din județele de domiciliu FOTO: Pref. OT
27 de persoane au fost transferate de la Mihăești în centre din județele de domiciliu FOTO: Pref. OT

Descinderile, la care au participat reprezentanți ai Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) și reprezentanți ai instituțiilor județene – Instituția Prefectului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, SMURD, DGASPC, Inspectoratul de Poliție Județean și Inspectoratul de Jandarmi Județean – au avut loc joi, 13 august 2026, despre acțiuni fiind comunicate date o zi mai târziu.  

pat_din_scanduri_cu_saltea_murdara_foto_prefectura_olt
Persoanele erau ținute la Mihăești în condiții improprii, spun autoritățile FOTO: Pref. Olt
Centrul ilegal avea mai multe construcții improvizate FOTO: Prefectura Olt
Centrul ilegal avea mai multe construcții improvizate FOTO: Prefectura Olt
ceaune_pline_cu_para_și_vase_murdare_foto_prefectura_olt
Cele27 de persoane erau îngrijite în condiții improprii, acuză autoritățile FOTO: Prefectura Olt
Cele 27 de persoane erau îngrijite în condiții improprii, acuză autoritățile FOTO: Prefectura Olt
Cele 27 de persoane erau îngrijite în condiții improprii, acuză autoritățile FOTO: Prefectura Olt
saltea_pussa_pe_podea_betonata_in_baraca_foto_prefectura_olt
Cele 27 de persoane erau îngrijite în condiții improprii, acuză autoritățile FOTO: Prefectura Olt

O echipă coordonată de președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), împreună cu reprezentanți ai instituțiilor județene – Instituția Prefectului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, SMURD, DGASPC, Inspectoratul de Poliție Județean și Inspectoratul de Jandarmi Județean – a desfășurat o acțiune în comuna Mihăești, județul Olt, în vederea protejării unor persoane aflate într-o situație de vulnerabilitate.

În cadrul acțiunii, 27 de persoane vulnerabile, persoane cu dizabilități și persoane vârstnice, au fost scoase dintr-un spațiu în care erau găzduite în condiții improprii, la o persoană fizică, fără ca activitatea desfășurată să constituie un serviciu social acreditat și licențiat, în condițiile legii”, a anunțat Prefectura Olt. 

Persoanele preluate din locuința bărbatului care își asumase să le îngrijească fără să fie autorizat în acest sens au fost informate că pot primi serviciii sociale în cadrul unor centre acreditate și licențiate, adaptate nevoilor individuale, a mai precizat Prefectura Olt. 

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O echipă condusă de șefa ANPDPD a desfășurat acțiunea FOTO: Prefectura Olt

Cele mai multe persoane au ajuns în instituții care oferă servicii sociale în județele acestora de domiciliu - Giurgiu, București, Dâmbovița, Constanța, Teleoman - și doar în câteva cazuri în familii. 

Pe parcursul intervenției, persoanelor le-au fost asigurate sprijin medical, hrană și condiții adecvate de transport, iar echipele implicate au acordat sprijin inclusiv pentru transportul și recuperarea bunurilor personale.

Acțiunea a urmărit, în primul rând, protejarea drepturilor, demnității și siguranței persoanelor vulnerabile, precum și asigurarea accesului acestora la servicii sociale furnizate în condiții legale, sigure și adaptate nevoilor individuale”, a mai precizat Prefectura Olt. 

Potrivit surselor „Adevărul”, bărbatul din locuința căruia au fost ridicate cele 27 de persoane, Cătălin Țapu, ar fi cercetat într-un dosar penal în care se verifică tocmai modul cum au ajuns aceste persoane la Mihăești și cum erau îngrijite în centrul ilegal de la Mihăești și dacă acestea au fost sub vreo formă exploatate.

Cătălin Țapu desfășura activitatea în văzul tuturor, vorbind despre ce se întâmplă la Mihăești pe rețelele sociale și solicitând sprijin (mai jos, un videoclip din urmă cu un an). 

Potrivit celor comunicate de Prefectura Olt, acțiunea a avut loc cu implicarea directă a șefului DSU, Raed Arafat, a ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslau și a șefei Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), Ana Rădulescu. 

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