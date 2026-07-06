Bryan Johnson, antreprenorul american care investește milioane pentru a-și prelungi viața, a fost diagnosticat cu o boală autoimună incurabilă

Bryan Johnson, antreprenorul american devenit una dintre cele mai cunoscute figuri ale mișcării „biohacking” și celebru pentru investițiile de milioane de dolari în încercarea de a încetini procesul de îmbătrânire, a anunțat că a fost diagnosticat cu gastrită autoimună, o afecțiune cronică pentru care, în prezent, nu există un tratament curativ, scrie The Sun.

„Stomacul meu se atacă singur”, a scris Johnson, în vârstă de 48 de ani, descriind boala care determină sistemul imunitar să distrugă celulele mucoasei gastrice.

Potrivit acestuia, afecțiunea poate provoca deficiențe severe de nutrienți, anemie și poate crește riscul de apariție a cancerului gastric. Boala afectează între 2% și 5% din populație, însă este adesea diagnosticată târziu, deoarece simptomele sunt nespecifice.

Johnson spune că a aflat diagnosticul în luna mai, după o serie de investigații medicale complexe.

„Nu știu de cât timp am această boală”, a declarat el.

Un semnal de alarmă ignorat timp de peste un deceniu

Timp de 11 ani, analizele sale au indicat un nivel anormal de scăzut al feritinei – proteina responsabilă cu stocarea fierului în organism –, fără ca medicii să identifice cauza. Deși a încercat prin diverse metode să își normalizeze valorile, problema a persistat.

Investigațiile recente au descoperit un nivel ridicat de anticorpi anti-celule parietale, un indicator specific gastritei autoimune. Diagnosticul a fost confirmat ulterior prin biopsie gastrică, care a evidențiat primele modificări produse de boală.

Johnson fusese diagnosticat încă de la vârsta de 21 de ani cu hipotiroidism, o altă afecțiune autoimună. Potrivit organizației britanice Guts UK, gastrita autoimună apare frecvent la persoanele care suferă și de alte boli autoimune, inclusiv afecțiuni ale tiroidei.

Alimentația din trecut și stresul, posibili factori declanșatori

În prezent, Johnson urmează una dintre cele mai stricte diete din lume, concepută special pentru longevitate. El spune însă că, în tinerețe, consuma frecvent produse de tip fast-food și băuturi bogate în zahăr.

De asemenea, perioadele de stres intens din timpul în care conducea compania fintech Braintree au fost urmate de o depresie severă.

„În acea perioadă, organismul meu a început probabil să dezvolte procesul autoimun care mi-a afectat mai întâi tiroida, apoi mucoasa stomacului”, afirmă antreprenorul.

Printre simptomele gastritei autoimune se numără durerile abdominale, lipsa poftei de mâncare, greața, deficitul de fier și pierderea inexplicabilă în greutate, manifestări care pot fi ușor confundate cu alte afecțiuni digestive.

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Vrea să găsească un tratament

Diagnosticul a venit după reorganizarea completă a echipei medicale care îl monitorizează în cadrul programului său anual de longevitate, estimat la aproximativ un milion de dolari.

Johnson susține că medicina actuală se limitează la controlul simptomelor și la monitorizarea evoluției bolii.

„În momentul în care gastrita autoimună este diagnosticată, medicina spune că nu există nimic de făcut, în afară de gestionarea afecțiunii. Noi vrem să schimbăm acest lucru”, afirmă el.

Echipa sa intenționează să monitorizeze constant nivelurile de fier și alți biomarkeri, folosind tehnologii avansate pentru a încerca dezvoltarea unei terapii personalizate.

„În prezent nu există niciun tratament aprobat care să vindece gastrita autoimună. Încercarea noastră ar putea fi o premieră”, spune Johnson.

El consideră că progresele din domeniul inteligenței artificiale, al genomicii și al biotehnologiei ar putea schimba radical modul în care sunt tratate bolile considerate până acum incurabile.

Cunoscut pentru experimentele sale anti-îmbătrânire

Bryan Johnson a devenit cunoscut la nivel internațional în 2023, după ce a dezvăluit că investește milioane de dolari anual într-un program menit să îi reducă vârsta biologică.

Documentarul Netflix Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever a atras atenția asupra metodelor sale controversate, inclusiv transfuziile cu plasmă provenită de la fiul său adolescent, injecții cu grăsime proprie, investigații medicale periodice, monitorizarea continuă a funcțiilor organismului și un regim extrem de strict de alimentație, exerciții fizice și somn.

Ce este gastrita autoimună

Gastrita autoimună este o boală în care sistemul imunitar atacă în mod eronat celulele stomacului, provocând inflamație și distrugerea progresivă a mucoasei gastrice.

Afecțiunea este considerată subdiagnosticată și apare mai frecvent la femei și la persoanele în vârstă. Printre simptomele cele mai frecvente se numără:indigestia;greața și vărsăturile;senzația de sațietate după mese mici;durerea sau senzația de arsură la nivelul stomacului; deficitul de fier și anemia.

În cazuri rare, boala poate provoca hemoragii digestive și, pe termen lung, poate crește riscul apariției cancerului gastric. Tratamentul actual urmărește în principal corectarea deficiențelor nutriționale și monitorizarea evoluției bolii, neexistând în prezent o metodă de vindecare.