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Ce riști ca antreprenor, dacă amâni investițiile în securitate. Exemple concrete

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Pentru mulți antreprenori din România, securitatea cibernetică rămâne o cheltuială care poate fi amânată. Într-o etapă în care presiunea este pe vânzări, costuri și supraviețuirea în piață, investițiile în securitate digitală sunt adesea percepute ca fiind „pentru mai târziu”. Problema este că, în economia actuală, acest „mai târziu” nu mai există în practică.

Imagine cu un lacăt peste circuite electronice, sugerând securitatea cibernetică
IMM+urile iau mai puţine măsuri de securitate decât marile companii. Foto Shutterstock

Activitatea multor IMM-uri depinde integral de infrastructură digitală, de la e-mail și facturare până la relația cu clienții și furnizorii, iar vulnerabilitățile nu mai țin doar de atacuri sofisticate din exterior, ci de modul în care sunt folosite zilnic aplicațiile de business.

Una dintre cele mai relevante concluzii ale studiului „Cyber Literacy Audit 2026” este că 79% dintre angajații IMM-urilor declară că au avut în ultimul an cel puțin un comportament care poate crește riscul de incident cibernetic. În același timp, 41% recunosc că au instalat software neautorizat pe dispozitivele de serviciu.

Pentru un antreprenor, aceste cifre nu descriu un scenariu abstract de securitate IT, ci realitatea operațională a firmei. În multe IMM-uri, aplicațiile nu sunt doar instrumente tehnice, ci infrastructura efectivă a businessului. Când aceste instrumente sunt instalate sau utilizate fără control, riscul nu mai este ipotetic, ci devine parte din activitatea zilnică.

În practică, acest lucru înseamnă că vulnerabilitatea poate apărea într-un departament de vânzări care testează un tool de automatizare, într-o echipă de contabilitate care folosește o aplicație cloud pentru schimb rapid de documente sau într-un departament de producție care accesează platforme externe pentru planificare și raportare.

Când o firmă de contabilitate își pierde accesul la datele clienților

Unul dintre cele mai sensibile sectoare din perspectiva securității este contabilitatea. O firmă de contabilitate lucrează simultan cu zeci sau sute de clienți, gestionează date financiare, documente fiscale și informații sensibile.

Într-un scenariu de atac de tip ransomware, un astfel de IMM poate ajunge în situația în care nu mai are acces la fișierele clienților, la softul de contabilitate sau la arhivele digitale. Activitatea se oprește complet, iar termenele fiscale nu mai pot fi respectate.

Pentru antreprenorul din acest sector, impactul nu este doar operațional, ci și reputațional. Pierderea accesului la datele clienților poate duce la pierderea acestora, chiar dacă datele sunt ulterior recuperate. Într-un domeniu bazat pe încredere și continuitate, câteva zile de indisponibilitate pot produce efecte pe termen lung.

Când un magazin online își pierde vânzările peste noapte

În e-commerce, dependența de infrastructura digitală este totală. Un magazin online funcționează printr-un ecosistem de platforme: site, procesatori de plăți, baze de date, sisteme de livrare și tool-uri de marketing.

Un atac sau o breșă de securitate poate însemna oprirea site-ului, blocarea plăților sau compromiterea datelor clienților. Într-un astfel de scenariu, pierderea este imediată.

În e-commerce, fiecare oră de downtime înseamnă vânzări pierdute. Spre deosebire de alte industrii, nu există „recuperare ulterioară” a veniturilor din acea perioadă. În plus, încrederea clienților este extrem de sensibilă: o problemă de securitate poate duce la scăderea conversiilor și la migrarea rapidă către competitori.

În acest context, securitatea cibernetică devine direct legată de veniturile zilnice, nu doar de protecția datelor.

Când o firmă de producție își oprește lanțul operațional

În industrie și producție, digitalizarea a ajuns să controleze procese critice: gestiunea stocurilor, lanțurile de aprovizionare, planificarea producției și logistica.

Un incident de securitate într-o firmă de producție poate duce la oprirea liniilor de lucru sau la blocarea sistemelor de planificare. Chiar dacă producția fizică continuă temporar, lipsa accesului la date poate crea dezechilibre în lanțul operațional.

De exemplu, o firmă de producție care nu mai are acces la sistemul ERP poate pierde vizibilitatea asupra stocurilor sau comenzilor, ceea ce duce la întârzieri în livrări, supraproducție sau lipsă de materii prime în momente critice.

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Pentru un antreprenor din acest sector, costul nu este doar cel al incidentului IT, ci al întreruperii întregului flux de business.

Când controlul asupra aplicațiilor dispare treptat

Un risc comun tuturor industriilor este fenomenul de „shadow IT”, adică utilizarea de aplicații și servicii digitale fără aprobarea sau cunoștința companiei.

În IMM-uri, acest fenomen apare frecvent din nevoia de eficiență. Un angajat din marketing folosește un tool de inteligență artificială pentru a genera conținut, un coleg din vânzări testează o aplicație de automatizare a emailurilor, iar echipa de management utilizează platforme externe pentru colaborare rapidă.

Aceste instrumente nu sunt neapărat periculoase în sine, însă utilizarea lor necontrolată creează un ecosistem digital fragmentat, în care datele companiei sunt distribuite pe platforme multiple, uneori fără politici de securitate clare.

Datele studiului arată că IMM-urile identifică, în medie, doar 3 măsuri de securitate implementate la nivel organizațional, comparativ cu aproximativ 5 în companiile mari. Diferența nu reflectă doar bugete mai mici, ci o lipsă de structură în gestionarea riscurilor digitale.

Când costul real nu apare în contabilitate

Impactul unui incident cibernetic nu se limitează la costurile tehnice directe, precum recuperarea sistemelor sau refacerea infrastructurii.

Pentru un IMM, pierderile cele mai mari apar în zona operațională și comercială. Întreruperea activității afectează imediat fluxul de numerar, întârzierile în livrare pot genera penalități contractuale, iar pierderea datelor sau a accesului la clienți poate afecta relațiile comerciale pe termen lung.

În multe cazuri, aceste costuri indirecte depășesc semnificativ investiția necesară pentru prevenirea incidentului. Problema este că ele nu sunt vizibile în bilanțul contabil înainte de producerea unui incident, ceea ce face ca securitatea cibernetică să fie adesea subevaluată în procesul decizional.

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Când securitatea devine criteriu de selecție în business

Pe măsură ce economia devine tot mai digitalizată, securitatea cibernetică începe să influențeze și relațiile comerciale dintre companii.

Tot mai multe organizații mari cer furnizorilor dovezi privind măsuri minime de securitate, de la autentificare multi-factor și politici de acces, până la proceduri de backup și protecția datelor. În lipsa acestor cerințe, colaborările pot fi respinse, chiar dacă oferta comercială este competitivă.

Pentru IMM-uri, acest lucru înseamnă că securitatea cibernetică nu mai este doar o problemă internă, ci devine un criteriu de acces la piață.

Când vulnerabilitatea nu vine din tehnologie, ci din comportament

Studiul „Cyber Literacy Audit 2026” mai arată un element important: doar 11% dintre organizațiile din România declară că au resurse dedicate pentru securitate cibernetică.

În practică, acest lucru înseamnă că în multe firme mici nu există o persoană sau o echipă responsabilă de politici, instruire și control al riscurilor digitale. În lipsa acestui cadru, securitatea devine reactivă, nu preventivă.

În același timp, comportamentul angajaților rămâne principalul vector de risc, de la utilizarea aplicațiilor neautorizate până la lipsa de conștientizare privind phishing-ul sau transferul de date sensibile prin canale nesigure.

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