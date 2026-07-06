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Video Armele secrete ale Kievului. Ucraina prezintă lansatoarele de rachete ascunse timp de trei ani și anunță un „scut maritim” de drone

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Război în Ucraina
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O înregistrare video publicată de președintele ucrainean Volodimir Zelenski în timpul unei vizite oficiale la Odesa a dezvăluit, pentru prima dată, detalii cruciale despre sistemele de rachete antinavă Harpoon și NSM folosite de forțele ucrainene.

Lansator Harpoon prezentat președintelui Zelenski/FOTO:Președintia ucraineana
Lansator Harpoon prezentat președintelui Zelenski/FOTO:Președintia ucraineana

Vizita de lucru a liderului de la Kiev în regiunea Odesa a inclus o ședință de coordonare cu Comandamentul Marinei Ucrainene privind amenințările cu rachete și drone, securitatea la Marea Neagră și atacurile ucrainene la mare distanță. Dincolo de agenda oficială, imaginile difuzate au oferit observatorilor militari primele indicii clare despre logistica defensivă pe care Ucraina a menținut-o strict clasificată încă de la începutul invaziei ruse.

Sistemul american de rachete antinavă Harpoon se află în dotarea Marinei Ucrainene încă din anul 2022 și a fost utilizat cu succes în neutralizarea mai multor nave rusești. Totuși, configurația lansatoarelor sale a rămas un mister până acum. Analizând imaginile, experții militari de la Defense Express au identificat că rachetele Harpoon sunt operate de pe platforme integrate în containere maritime comerciale, echipate cu câte patru tuburi de lansare. Această metodă de camuflaj permite transportul și operarea lor fără a atrage atenția.

O surpriză și mai mare pentru analiști a fost apariția în imagini a lansatorului sistemului NSM (Naval Strike Missile), de producție norvegiană (dezvoltat de companiile Kongsberg și Raytheon). Deși transferul acestor sisteme de ultimă generație către Ucraina a fost vehiculat anterior în presă, livrarea lor nu a fost niciodată confirmată oficial de aliații occidentali. Schița de camuflaj și vopseaua specifică de pe lansatorul prezentat la Odesa nu corespund niciunei țări donatoare documentate, lăsând deschisă problema originii exacte a echipamentului.

Arsenalul antinavă al Ucrainei a înregistrat o evoluție constantă pe parcursul conflictului:

-Aprilie 2022: Scufundarea crucișătorului rusesc Moskva cu rachete de producție autohtonă Neptun.

-Mai 2022: Statele Unite și aliații săi încep evaluarea transferurilor de sisteme Harpoon și NSM.

-Aprilie 2026: Marina Ucraineană confirmă debutul în luptă al rachetelor suedeze RBS 15.

Planul pentru o linie de apărare aeriană deasupra mării

În cadrul aceleiași vizite, adresându-se absolvenților și cadeților Institutului Forțelor Navale din Odesa, președintele Zelenski a subliniat că realitățile războiului de uzură au mutat accentul de la navele mari de război către tehnologiile autonome. Ucraina dispune în prezent de capacitatea operațională de a lansa între 100 și 200 de drone maritime de suprafață într-o singură misiune.

Zelenski a anunțat un nou obiectiv strategic: crearea unei linii de apărare aeriană deasupra mării pentru a proteja portul Odesa de atacurile rusești cu rachete și drone kamikaze Shahed. Planul presupune lansarea de drone interceptoare direct de pe platforme maritime mobile, o manevră care, potrivit liderului de la Kiev, implică provocări tehnice majore, dar necesare.

Extinderea flotei submarine: Proiectul „Sea Trident”

Noua strategie defensivă este sprijinită și de introducere unor tehnologii submarine avansate. Recent, în cadrul expoziției internaționale de apărare Eurosatory de la Paris, compania ucraineană Global Mark a prezentat publicului vehiculul submarin autonom cu rază lungă de acțiune „Sea Trident”.

Spre deosebire de dronele de suprafață deja consacrate în luptă – precum Magura V5 sau Sea Baby, folosite pentru lovirea infrastructurii și a Flotei ruse de la Marea Neagră – „Sea Trident” este proiectat pentru misiuni autonome de lungă durată în ape puternic contestate, având o semnătură radar și vizuală minimă.

Date tehnice: „Sea Trident”

-Lungime: 10 metri

-Capacitate de încărcare: Până la 1.000 de kilograme

-Autonomie maximă: 3.218 kilometri

-Viteză maximă: 10 noduri (aproximativ 18,5 km/h)

-Adâncime maximă de scufundare: Până la 60 de metri

Conform constructorului, submersibilul utilizează sisteme de navigație adaptivă și control autonom, reducând la minimum nevoia de intervenție din partea unui operator uman. Acesta poate fi utilizat pentru misiuni de atac, logistică, transport de încărcătură sau pentru neutralizarea vehiculelor submarine inamice.

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