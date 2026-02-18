De ce încearcă Georgia Meloni să evite o ruptură între Europa și SUA, deși sondajele arată că Trump este nepopular în Italia

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, încearcă să evite o ruptură între Europa și Statele Unite, într-un moment în care relațiile transatlantice sunt puse la încercare de revenirea la Casa Albă a președintelui Donald Trump, potrivit unei analize publicate de The Wall Street Journal.

O relație sub presiune

În timp ce în multe capitale europene încrederea în Washington a scăzut, Meloni a ales să mențină deschis dialogul cu administrația Trump. Ea s-a opus unor propuneri europene de a răspunde dur la amenințările comerciale venite din partea SUA și a pledat pentru aprofundarea legăturilor dintre cele două maluri ale Atlanticului.

Italia a anunțat, de asemenea, că este dispusă să participe ca observator la inițiativa lui Trump privind așa-numitul „Consiliu pentru Pace”, un organism pe care președintele american l-a prezentat ca parte a planului său pentru Gaza și care, în opinia sa, ar putea înlocui chiar Organizația Națiunilor Unite.

Poziția liderului italian vine într-un context tensionat. Declarațiile lui Trump despre o posibilă preluare a Groenlandei, precum și criticile repetate la adresa democrațiilor europene și a contribuțiilor NATO, au amplificat scepticismul față de Washington.

„Care este alternativa?”

Meloni a argumentat că Europa nu are, în realitate, opțiunea unei distanțări radicale de SUA. Într-o conferință de presă susținută în ianuarie, ea a respins sugestiile privind o eventuală rupere a relațiilor.

„Ar trebui să ieșim din NATO? Să închidem bazele americane? Să rupem relațiile comerciale? Să asaltăm McDonald’s?”, a întrebat ea retoric.

Oficiali italieni recunosc însă că menținerea echilibrului este dificilă. Economia italiană, deja afectată de o creștere modestă, este vulnerabilă la eventuale războaie comerciale. La sfârșitul anului trecut, Roma a făcut lobby intens la Casa Albă pentru a evita introducerea unor tarife de 107% la exporturile de paste – o măsură care ar fi avut un impact simbolic și economic major.

Un calcul politic și economic

Analiștii spun că strategia lui Meloni este în mare parte pragmatică. Italia are nevoie de piața americană pentru exporturi și nu își poate permite costurile unei rupturi strategice. În același timp, bugetul țării ar putea susține o creștere a cheltuielilor pentru apărare în cadrul NATO, dar ar avea dificultăți dacă Europa ar trebui să compenseze integral protecția militară oferită de SUA.

Există și o dimensiune ideologică. Meloni, în vârstă de 49 de ani, conduce partidul de dreapta Frații Italiei, iar unele dintre pozițiile sale privind imigrația și ordinea publică se intersectează cu agenda mișcării MAGA a lui Trump. Casa Albă a tratat-o adesea ca pe o excepție printre liderii europeni.

Totuși, sondajele arată că Trump este nepopular în Italia, inclusiv în rândul unei părți a electoratului conservator. Lorenzo Pregliasco, fondatorul companiei de sondare YouTrend, avertizează că Meloni „joacă un joc riscant”. Dacă alegătorii vor percepe că politica lui Trump afectează economia italiană sau securitatea europeană, responsabilitatea ar putea fi pusă pe umerii premierului.

Dosarul Groenlanda și testul „Consiliului pentru Pace”

Tensiunile au crescut după ce mai multe state europene, inclusiv Danemarca și Franța, au trimis trupe în Groenlanda pentru exerciții NATO, într-un gest interpretat ca un semnal de descurajare față de declarațiile lui Trump. Deplasarea a coincis cu avertismente americane privind posibile tarife împotriva țărilor care s-au opus planurilor legate de insulă.

Aflată atunci într-o vizită în Asia, Meloni a discutat telefonic cu Trump, descriind situația drept o „neînțelegere” și subliniind că inițiativele europene nu au fost antiamericane. Ea a recunoscut, în același timp, că Washingtonul are preocupări legitime privind influența Rusiei și Chinei în Arctica.

În perioada următoare, Meloni se confruntă cu o nouă decizie sensibilă: dacă va participa personal la prima reuniune a „Consiliului pentru Pace” convocată la Washington sau va trimite un reprezentant.

O relație redefinită

Observatori politici de la Roma spun că premierul italian a renunțat la ideea unei alianțe ideologice cu Trump și adoptă o abordare mai pragmatică, menită să mențină un canal de comunicare deschis.

Între timp, la Conferința de Securitate de la München, secretarul de stat american, Marco Rubio, a prezentat ceea ce el a numit o formulă bazată pe „interes susținut de capacitate”, sugerând o politică externă centrată pe putere și pragmatism.

Pentru Europa – și pentru Italia – întrebarea rămâne dacă această redefinire a relației transatlantice poate fi gestionată fără o ruptură. Iar pentru Meloni, miza este dublă: păstrarea unei alianțe istorice și convingerea propriului electorat că apropierea de Washington nu vine cu un cost prea mare.