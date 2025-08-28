Danemarca l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al SUA după acuzații privind operațiuni de influență în Groenlanda

SUA au făcut apel la calm după ce cel mai important diplomat american de la Copenhaga a fost convocat în urma unor acuzații conform cărora americani s-ar fi angajat în operațiuni de influență în Groenlanda, relatează BBC.

Postul public de radio danez DR a citat surse potrivit cărora persoanele au desfășurat acțiuni având scopul de a se infiltra în societate și a promova secesiunea insulei de Danemarcei.

Cel puțin trei oficiali americani apropiați de Trump au fost observați în capitala Groenlandei, Nuuk, încercând să identifice persoane pe care le-ar putea folosi în campanii de influență împotriva Danemarcei, potrivit AFP.

„Observ că americanii nu au respins în mod clar raportul DR astăzi, iar acest lucru este, desigur, grav”, a declarat premierul danez Mette Frederiksen pentru televiziunea daneză.

Conform DR, oficialii americani încercau să adune informații despre problemele care au creat tensiuni între Groenlanda și Danemarca.

Acestea includ separarea forțată a copiilor inuiți groenlandezi de familiile lor, precum și contracepția forțată a cel puțin jumătate din femeile inuite fertile în perioada 1960 - 1992.

Miercuri, Frederiksen a prezentat scuzele mult așteptate celor 4.500 de femei inuite care au fost obligate să poarte un dispozitiv contraceptiv - sau un sterilet - fără consimțământul lor sau al familiilor lor.

Reacția SUA

Un oficial de la Casa Albă nu a comentat acuzația, spunând în schimb: „Credem că danezii trebuie să se calmeze”.

Ministrul de externe, Lars Lokke Rasmussen, a declarat că „orice încercare de amestec în afacerile interne ale Regatului Danemarcei ar fi, firește, inacceptabilă”.

Serviciile de informații daneze au avertizat că Groenlanda este vizată de „diverse tipuri de campanii de influență”.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a declarat că însărcinatul cu afaceri Mark Stroh s-a întâlnit cu ministerul Afacerilor Externe, adăugând că a avut o „conversație productivă” care „a reafirmat legăturile puternice” dintre Groenlanda, Danemarca și SUA.

Purtătorul de cuvânt nu a putut comenta „acțiunile cetățenilor americani privați din Groenlanda”, dar a spus că SUA au respectat întotdeauna dreptul poporului din Groenlanda de a „își determina propriul viitor”.

Președintele american Trump a declarat dîn repetate rânduri că dorește să anexeze Groenlanda, o parte semi-autonomă a Regatului Danemarcei, în timp ce vicepreședintele JD Vance a acuzat Copenhaga că investește prea puțin în teritoriu.

Într-o vizită în Groenlanda, în urmă cu câteva luni, prim-ministrul danez Mette Frederiksen a avertizat SUA că „nu puteți anexa o altă țară”.

Ministrul de externe al Danemarcei a declarat într-un comunicat pentru BBC că guvernul este „conștient de faptul că actorii străini continuă să manifeste interes față de Groenlanda și poziția sa în Regatul Danemarcei”.

„Prin urmare, nu este surprinzător dacă vom experimenta încercări externe de a influența viitorul Regatului în perioada următoare”, a adăugat el.

Danemarca este membră a NATO și a Uniunii Europene și a considerat de mult timp SUA unul dintre cei mai apropiați aliați ai săi, iar danezii au fost șocați de dorința lui Trump de a controla teritoriul semi-autonom. Președintele SUA a declarat anul acesta că nu exclude posibilitatea de a-l ocupa cu forța.

Serviciul de securitate și informații PET al Danemarcei a declarat că aceste campanii de influență ar avea ca scop „sădirea discordiei între Danemarca și Groenlanda”.

„Asta s-ar putea realiza prin exploatarea „dezacordurilor existente sau inventate” fie cu „agenți de influență tradiționali, fizici, fie prin dezinformare”, a adăugat acesta. PET a declarat că și-a consolidat prezența în Groenlanda și cooperarea cu autoritățile sale.”

Însărcinatul cu afaceri american în Danemarca, convocat de Copenhaga

SUA nu are în prezent niciun ambasador la Copenhaga, astfel că Rasmussen l-a convocat pe Mark Stroh, care, în calitate de însărcinat cu afaceri, este cel mai înalt diplomat din capitala daneză.

Lars Lokke Rasmussen l-a mai convocat pe însărcinatul cu afaceri al SUA în Danemarca în acest an, în urma unui raport separat din luna mai care sugera că agențiile de spionaj americane au primit instrucțiuni să își concentreze eforturile asupra Groenlandei.

Raportul DR de miercuri a oferit detalii despre o vizită a unui american în capitala Groenlandei, Nuuk, precizând că acesta urmărește să întocmească o listă cu groenlandezii care susțin SUA de a prelua controlul asupra insulei. Scopul ar fi să încerce să-i recruteze în vederea unei mișcări de secesiune, a spus DR.

Raportul anterior din luna mai din Wall Street Journal a menționat, de asemenea, aflarea mai multor informații despre mișcarea de independență a Groenlandei, precum și despre atitudinile față de extracția de minerale de către America.

La acea vreme, directoarea serviciilor secrete americane, Tulsi Gabbard, nu a negat raportul, dar a acuzat WSJ de „încălcarea legii și subminarea securității și democrației națiunii noastre”.

Groenlanda are o relație complexă cu Danemarca. Deși are o largă autonomie din 1979, politica sa externă și de apărare este gestionată de Copenhaga.

Deși majoritatea partidelor politice sunt în favoarea independenței, acestea sunt în dezacord cu privire la calendar. Deși groenlandezii au dreptul de a convoca un referendum din 2009, sondajele sugerează că marea majoritate a lor nu doresc să devină parte a SUA.

Când vicepreședintele american JD Vance a vizitat o bază militară americană de pe insulă în martie , el a acuzat Danemarca că nu face suficient pentru a proteja trupele americane și groenlandezii de Rusia, China și alte țări despre care a spus că sunt interesate de potențialul său mineral și de rutele navale arctice.

Liderul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a precizat în luna mai că SUA nu va prelua teritoriul: „Nu aparținem nimănui altcuiva. Noi ne decidem propriul viitor”.

Decizia ministrului danez de externe de a-l convoca pe însărcinat cu afaceri al SUA echivalează cu un „cartonaș galben diplomatic” fără precedent în relațiile daneze cu SUA, potrivit lui Jens Ladefoged Mortensen de la Universitatea din Copenhaga.

„Această atitudine ostilă față de Danemarca din partea administrației Trump este șocantă”, a declarat el pentru BBC. „Ca țară pro-americană, vă întrebăm de ce faceți asta.”

Una dintre cele mai mari companii daneze a fost deja prinsă în focul încrucișat al guvernului american în ultimele zile, în urma unui ordin de oprire a construcției unui mare parc eolian în largul coastei statului Rhode Island.

Proiectul Revolution Wind, deja finalizat în proporție de 80%, este administrat de dezvoltatorul multinațional danez de parcuri eoliene Orsted, deținut în proporție de 50,1% de statul danez.

Este cea mai recentă inițiativă privind energia eoliană vizată de președintele Donald Trump, care a declarat săptămâna trecută că „nu ne ocupăm de energie eoliană”.

Acțiunile Örsted au scăzut luni cu 16%, ca răspuns la așa-numitul ordin de oprire a activității, deși ulterior au recuperat o parte din pierderi.

Compania declară că a instalat deja 45 din cele 65 de turbine din cadrul proiectului, care vizează furnizarea de energie electrică pentru 350.000 de locuințe.