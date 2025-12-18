search
Joi, 18 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Curtea Constituţională a Slovaciei a suspendat iniţiativa premierului Robert Fico de desfiinţare a unui organism anticorupţie

0
0
Publicat:

Curtea Constituţională a Slovaciei a suspendat joi temporar desfiinţarea unui organism anticorupţie iniţiată de prim-ministrul populist Robert Fico şi a declarat neconstituţională o altă reglementare controversată a executivului său care viza obstrucţionarea activităţii ONG-urilor.

Robert Fico, premierul Sloveniei FOTO: EPA EFE
Robert Fico, premierul Sloveniei FOTO: EPA EFE

Înalta instanţă a decis să suspende provizoriu legea care desfiinţa Biroul pentru Protecţia Reclamanţilor corupţiei, după ce a admis o contestaţie depusă de 63 de deputaţi ai opoziţiei, a informat joi Curtea Constituţională pe site-ul său oficial.

Potrivit explicaţiilor furnizate de Curtea Constituţională, norma va rămâne suspendată până la emiterea unei decizii definitive privind constituţionalitatea sa cu scopul de a evita eventuale daune ireversibile în cazul intrării sale în vigoare, potrivit Agerpres.

Dacă legea ar fi aplicată, ea ar putea încălca independenţa şi drepturile conducerii Biroului, pe lângă drepturile a aproape o sută de denunţători ai unor cazuri de corupţie care ar rămâne fără protecţie instituţională.

Decizia a fost bine primită de procurorul general, Maros Zilinka, care a subliniat că suspendarea va evita posibile consecinţe negative şi ireparabile ale noii legi şi va permite verificarea conformităţii acesteia cu Constituţia, tratatele europene şi standardele drepturilor omului.

Guvernul slovac, o coaliţie între socialişti şi extrema dreaptă, consideră că acest birou este politizat şi a oferit protecţie unor presupuşi "infractori", în mod concret, foştilor agenţi ai corpului de elită NAKA, care în legislatura precedentă au urmărit pentru corupţie persoane apropiate lui Fico.

Măsura, respinsă de preşedintele ţării, Peter Pellegrini, a fost aprobată în a doua lectură în Parlament, după ce executivul de la Bratislava a desfiinţat Parchetul Special împotriva corupţiei, care investigase persoane apropiate lui Fico, şi a modificat legislaţia pentru a scurta perioada de prescripţie pentru unele infracţiuni, inclusiv cele de natură economică.

Comisia Europeană, ONG-uri şi opoziţia au interpretat măsura ca o încercare de a slăbi mecanismele de control şi lupta împotriva corupţiei.

Marţi, mii de persoane au protestat la Bratislava împotriva acestei legi şi a altor reforme promovate de executiv, pe care le consideră un recul democratic.

Într-o altă decizie, Curtea Constituţională a declarat contrară Constituţiei o lege adoptată în aprilie care obliga ONG-urile să îşi dezvăluie sursele de finanţare, precum şi identitatea principalilor donatori şi membri. Legea obliga, de asemenea, la înscrierea oficială ca "organizaţii cu sprijin străin" în cazul în care primeau peste 5.000 de euro din afara ţării în cadrul unui exerciţiu fiscal.

Curtea Constituţională a Slovaciei a considerat că legea încalcă drepturile fundamentale, precum libertatea de asociere şi de exprimare, dreptul la viaţă privată şi principiul proporţionalităţii şi că intră în conflict cu Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și reacția lui Viktor Orban
digi24.ro
image
Orașul unde impozitul pe locuinţă va crește si cu peste 90% în 2026
stirileprotv.ro
image
Pericolul ascuns din ciocolata caldă și vinul fiert. De ce este bine să eviți să le consumi uneori
gandul.ro
image
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
mediafax.ro
image
Universitatea Craiova, la un pas să îl piardă pe Oleksandr Romanchuk: “Au fost nişte probleme la transfer! Pentru mine este un pas important”
fanatik.ro
image
Cât câștigă un deținut pentru o oră de muncă în închisoare, în România
libertatea.ro
image
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
digi24.ro
image
Prezentatoarea TV și-a sărbătorit ziua de naștere într-o ținută îndrăzneață, care a stârmit valuri de reacții
gsp.ro
image
Un fotbalist de la Barcelona SC a fost împușcat mortal în plină stradă. Atenție! Imagini cu puternic impact emoțional
digisport.ro
image
Adrian Toni Neacșu, fost membru CSM, anunță prăpăd: Toți judecătorii care au semnat protestul Recorder vor fi recuzați
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație. Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu, cu 50 de ani mai tânăr, neagă relația: „A fost ca o mamă pentru mine”
antena3.ro
image
Analist, despre acordul pe reforma administraţiei: Una dintre cele mai productive ședințe ale coaliției
observatornews.ro
image
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața Puișorului
cancan.ro
image
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
prosport.ro
image
Impozitul pe locuință explodează! Majorare de 90%, calcule făcute
playtech.ro
image
Dezvăluiri șocante! Ionel Dănciulescu, protejat cu pistolul la antrenamentul lui Dinamo: ”Terorizat ani de zile!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Mirel Rădoi, prima decizie majoră după plecarea de la Craiova: și-a scos ”bijuteria” la vânzare cu 732.000 de euro
digisport.ro
image
Documentarul Recorder riscă să reînvie un model periculos pentru justiție: Republica Procurorilor - interviu cu George Bodan Ilea, avocat
stiripesurse.ro
image
Ce au găsit specialiștii legiști pe corpul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu, fosta ministră a Justiției. Autopsia a fost finalizată
kanald.ro
image
Noua lege a impozitelor locale din 2026 stoarce bani de la proprietarii români, cu creșteri și de 3 ori. Cum se recalculează taxele pe mașini, locuințe și terenuri
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Tragedie cumplită înainte de Crăciun! Un militar de 39 de ani din Buzău a murit într-un accident îngrozitor. Leontin avea un băiețel superb și o soție minunată!
romaniatv.net
image
Lovitură pentru români! Facturile explodează la 1 ianuarie
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV și-a sărbătorit ziua de naștere într-o ținută îndrăzneață, care a stârmit valuri de reacții
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Cum a ajuns fostul ministru Rodica Stănoiu să trăiască cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: „Încerca s-o ucidă”
actualitate.net
image
Când se adaugă, de fapt, sarea în piftie. Ce ar trebui să știe orice gospodină pentru ca preparatul să iasă cât mai gustos
click.ro
image
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
click.ro
image
Un om de afaceri cu o avere suficientă oferă acces gratuit pe pârtii în stațiunea sa de schi din Elveția
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Motivul neașteptat pentru care Regele Charles vrea să-i schimbe numele Prințesei Catherine. Ce s-a aflat
okmagazine.ro
Angelina Jolie foto TIME, Profimedia jpg
Angelina Jolie, cu cicatricile de la mastectomie la vedere, pe coperta unei reviste!
clickpentrufemei.ro
ionel bratianu foto arhiva adevarul
Portretul lui Ionel Brătianu, creionat de Maruca Cantacuzino: Un mascul care trăia cu trei femei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop joi, 18 decembrie. Gemenii și-ar putea răni persoana iubită, noi oferte profesionale pentru Pești
image
Când se adaugă, de fapt, sarea în piftie. Ce ar trebui să știe orice gospodină pentru ca preparatul să iasă cât mai gustos

OK! Magazine

image
Brunet, înalt și extrem de fit. Așa putea să arate soțul lui Meghan! Harry știe oare de „persoana specială” din viața ei?

Click! Pentru femei

image
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood

Click! Sănătate

image
Cât de sănătoşi sunt creveţii?