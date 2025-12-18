Curtea Constituţională a Slovaciei a suspendat iniţiativa premierului Robert Fico de desfiinţare a unui organism anticorupţie

Curtea Constituţională a Slovaciei a suspendat joi temporar desfiinţarea unui organism anticorupţie iniţiată de prim-ministrul populist Robert Fico şi a declarat neconstituţională o altă reglementare controversată a executivului său care viza obstrucţionarea activităţii ONG-urilor.

Înalta instanţă a decis să suspende provizoriu legea care desfiinţa Biroul pentru Protecţia Reclamanţilor corupţiei, după ce a admis o contestaţie depusă de 63 de deputaţi ai opoziţiei, a informat joi Curtea Constituţională pe site-ul său oficial.

Potrivit explicaţiilor furnizate de Curtea Constituţională, norma va rămâne suspendată până la emiterea unei decizii definitive privind constituţionalitatea sa cu scopul de a evita eventuale daune ireversibile în cazul intrării sale în vigoare, potrivit Agerpres.

Dacă legea ar fi aplicată, ea ar putea încălca independenţa şi drepturile conducerii Biroului, pe lângă drepturile a aproape o sută de denunţători ai unor cazuri de corupţie care ar rămâne fără protecţie instituţională.

Decizia a fost bine primită de procurorul general, Maros Zilinka, care a subliniat că suspendarea va evita posibile consecinţe negative şi ireparabile ale noii legi şi va permite verificarea conformităţii acesteia cu Constituţia, tratatele europene şi standardele drepturilor omului.

Guvernul slovac, o coaliţie între socialişti şi extrema dreaptă, consideră că acest birou este politizat şi a oferit protecţie unor presupuşi "infractori", în mod concret, foştilor agenţi ai corpului de elită NAKA, care în legislatura precedentă au urmărit pentru corupţie persoane apropiate lui Fico.

Măsura, respinsă de preşedintele ţării, Peter Pellegrini, a fost aprobată în a doua lectură în Parlament, după ce executivul de la Bratislava a desfiinţat Parchetul Special împotriva corupţiei, care investigase persoane apropiate lui Fico, şi a modificat legislaţia pentru a scurta perioada de prescripţie pentru unele infracţiuni, inclusiv cele de natură economică.

Comisia Europeană, ONG-uri şi opoziţia au interpretat măsura ca o încercare de a slăbi mecanismele de control şi lupta împotriva corupţiei.

Marţi, mii de persoane au protestat la Bratislava împotriva acestei legi şi a altor reforme promovate de executiv, pe care le consideră un recul democratic.

Într-o altă decizie, Curtea Constituţională a declarat contrară Constituţiei o lege adoptată în aprilie care obliga ONG-urile să îşi dezvăluie sursele de finanţare, precum şi identitatea principalilor donatori şi membri. Legea obliga, de asemenea, la înscrierea oficială ca "organizaţii cu sprijin străin" în cazul în care primeau peste 5.000 de euro din afara ţării în cadrul unui exerciţiu fiscal.

Curtea Constituţională a Slovaciei a considerat că legea încalcă drepturile fundamentale, precum libertatea de asociere şi de exprimare, dreptul la viaţă privată şi principiul proporţionalităţii şi că intră în conflict cu Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.