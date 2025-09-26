search
Vineri, 26 Septembrie 2025
Slovacia restrânge drepturile LGBT. Fico impune supremația legii naționale asupra celei europene

Publicat:

Premierul slovac Robert Fico a reușit să treacă în Parlament un amendament constituțional care restrânge drepturile comunității LGBT și stabilește primatul dreptului național asupra legislației europene. Opoziția a boicotat votul.

Robert Fico limitează drepturile LGBT în Slovacia FOTO: Facebook
Robert Fico limitează drepturile LGBT în Slovacia FOTO: Facebook

Textul, care limitează drepturile cuplurilor de același sex și îngreunează procesul de schimbare a genului pentru persoanele intersexuale, a fost adoptat de 90 dintre cei 99 de deputați prezenți.

Inițial, votul era programat pentru miercuri, dar a fost amânat pe termen nelimitat din lipsă de majoritate. Ulterior, amendamentul a fost reintrodus pe agenda Parlamentului și adoptat vineri. Opoziția nu a participat la vot.

Argumentele lui Fico

La sfârșitul lunii ianuarie, premierul naționalist a justificat inițiativa prin „tradiţiile, moştenirea culturală şi spirituală a strămoşilor noştri”, afirmând că dorește să ridice „un baraj constituţional împotriva progresismului” și să restabilească „bunul simţ”.

Proiectul guvernului preciza că „noi avem două sexe, masculin şi feminin, definite la naştere”, reluând astfel declarațiile președintelui american Donald Trump din ziua învestirii sale.

Textul mai prevede că sexul nu poate fi modificat decât din motive serioase, potrivit modalităţilor care vor fi stabilite de lege”. În ceea ce privește adopțiile, acestea sunt rezervate exclusiv cuplurilor heterosexuale căsătorite, cu rare excepții, potrivit News.ro.

Suveranitatea în fața Europei

Amendamentul consacră și supremația „suveranității” Slovaciei în chestiuni considerate „culturale și etice”plasând-o deasupra legislației Uniunii Europene.

Comisia de la Veneția, un organism consultativ al Consiliului Europei, a avertizat miercuri Slovacia să nu adopte acest text. Experții au subliniat că statele nu ar trebui să creeze conflicte între „probleme culturale” și tratatele internaționale semnate.

Slovacia este membră a Uniunii Europene din 2004 și, la aderare, s-a angajat să respecte drepturile fundamentale.

Europa

