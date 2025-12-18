search
Joi, 18 Decembrie 2025
Adevărul
Avionul premierului slovac, grav avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el"

Publicat:

Avionul guvernamental cu care premierul Slovaciei, Robert Fico, a sosit miercuri la summitul UE – Balcanii de Vest de la Bruxelles a fost implicat într-un accident pe aeroportul din capitala Belgiei și a suferit avarii serioase. Informația a fost confirmată chiar de premier, care a precizat că aeronava nu mai este utilizabilă pentru zbor.

Avionul premierului slovac, grav avariat pe aeroportul din Bruxelles FOTO: EPA EFE
Avionul premierului slovac, grav avariat pe aeroportul din Bruxelles FOTO: EPA EFE

Potrivit agenției slovace TASR, avionul aparține Departamentului de Aviație al Ministerului de Interne. Robert Fico a declarat că incidentul a avut loc după ce un vehicul cu scară mobilă a lovit aeronava.

Summitul solicitant de la Bruxelles nu a început bine. O maşină cu scară mobilă a zdrobit avionul nostru la aeroport, aşa că nu se mai poate zbura cu el şi trebuie să-l lăsăm aici”, a afirmat premierul slovac.

Agenda summitului de la Bruxelles

Robert Fico a participat miercuri seară la summitul liderilor Uniunii Europene cu șefii de stat sau de guvern ai țărilor din Balcanii de Vest. Pentru joi dimineață, premierul slovac avea programată participarea la o reuniune a grupului informal pentru industrie și competitivitate, urmată de summitul Consiliului European.

În cadrul acestor întâlniri, liderii UE discută teme majore precum finanțarea Ucrainei, securitatea europeană, extinderea Uniunii și bugetul pe termen lung al blocului comunitar pentru perioada 2028–2034. Pe agendă se află și situația din Orientul Mijlociu, precum și subiecte legate de migrație și competitivitate.

Conform TASR, premierul Robert Fico ar urma să revină în Slovacia cel târziu vineri.

Europa

Top articole

