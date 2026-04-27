Luni, 27 Aprilie 2026
Adevărul
„Cumpărați biletele acum". Recomandarea ministrului spaniol al Turismului pe fondul războiului din Iran

Persoanele care intenționează să călătorească ar trebui să-și cumpere bilete de avion cât mai curând posibil pentru a evita riscul unor tarife mai mari, generate de creșterea prețului petrolului pe fondul războiului din Iran, a declarat ministrul Industriei și Turismului din Spania.

Conflictul din Orient afectează zborurile FOTO Freepik

După ce anul trecut a primit un număr record de 97 de milioane de turiști, cu 3,5% mai mult decât în 2024, Spania ar putea menține un ritm similar de creștere și în 2026, a spus ministrul Industriei și Turismului, Jordi Hereu, potrivit Reuters.

Totuși, costurile mai ridicate ale combustibilului riscă să ducă la scumpirea biletelor de avion și să afecteze cererea, a avertizat acesta într-un interviu publicat pe 27 aprilie în ziarul spaniol Expansion.

„Oamenii să își cumpere biletele acum”

„Recomandarea noastră este ca oamenii să își cumpere biletele acum, deoarece este adevărat că (companiile aeriene) folosesc în prezent kerosen achiziționat cu ceva timp în urmă, ceea ce înseamnă că există un anumit grad de fluctuație a prețurilor”, a declarat Hereu.

„Este deja clar că prețurile au crescut, iar acest lucru ar putea afecta cererea”, a adăugat el, precizând că autoritățile spaniole și europene iau măsuri pentru a preveni eventuale penurii de combustibil.

Perturbările din aprovizionarea globală cu petrol au dus la creșterea prețurilor cu aproximativ 50% după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului, pe 28 februarie.

Hereu a mai spus că Spania, a patra cea mai mare economie din zona euro, dispune de stocuri mai mari de kerosen și de o capacitate de producție superioară altor țări. Cu toate acestea, el a avertizat: „Dacă țările care trimit turiști în Spania vor avea probleme, le vom avea și noi.”

Zborurile au devenit mai scumpe

Prețul combustibilului pentru avioane a urcat atât de mult încât costul mediu per pasager a crescut cu peste 100 de dolari, a arătat săptămâna trecută organizația Transport & Environment.

T&E estimează că majorarea prețului kerosenului a adăugat 88 de euro (104 dolari) la costul unui pasager pe zborurile lung-curier care pleacă din Europa și 29 de euro pentru zborurile operate în interiorul continentului, relatează aceeași agenție de presă.

De la începutul conflictului în orientul mijlociu, prețul petrolului a depășit pragul de 100 de dolari pe baril, iar operatorii aerieni europeni se confruntă cu riscul unui deficit de kerosen, care ar putea duce inclusiv la anulări de zboruri. Uniunea Europeană urmează să prezinte miercuri recomandări privind gestionarea aprovizionării limitate cu combustibil pentru aviație.

Mai mulți directori de companii aeriene, inclusiv de la Lufthansa, Ryanair și Air France-KLM, au avertizat încă din martie că, dacă situația persistă, costurile suplimentare vor fi transferate în prețul biletelor.

