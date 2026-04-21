Uniunea Europeană ia în calcul utilizarea în comun a kerosenului pentru avioane, în cazul unei eventuale penurii

Comisarul european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, a afirmat marți că în cazul în care o criză a kerosenului ar duce la penurii pe teritoriul Uniunii Europene, statelor membre li s-ar putea cere să împartă rezervele de kerosen.

UE ia în calcul să introducă un mecanism obligatoriu prin care statelor membre li s-ar putea cere să împartă kerosenul, în eventualitatea unei crize de aprovizionare.

Anunțul a fost făcut marți de comisarul european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc după o videoconferință cu miniștrii transporturilor din blocul comunitar, scrie Mediafax.

UE „deține stocuri de urgență” de combustibil pentru avioane care „pot fi și vor fi eliberate numai dacă este necesar. Orice eliberare națională de combustibil trebuie să se facă în deplină transparență pentru a evita denaturarea pieței”, a spus oficialul european.

Întrebat dacă țările UE ar trebui să fie obligate să-și coordoneze și să-și împartă rezervele de kerosen, el a spus: „Ceea ce este voluntar astăzi ar putea deveni obligatoriu”.

„Dincolo de criza actuală, trebuie să fim pregătiți și pentru eventualele șocuri viitoare. Prin urmare, vom evalua dacă este necesară o obligație privind stocurile minime de combustibil pentru aviație, care să impună statelor membre să mențină rezerve de urgență minime”, a spus comisarul european pentru transporturi în timpul conferinței de presă.

El a menționat că miercuri, Comisia Europeană va prezenta planul AccelerateEU, ca răspuns la șocurile de pe piața energiei. Acest plan va include, printre altele, și eforturi pentru asigurarea „unei surse alternative de kerosen pentru Europa, cum ar fi combustibilul de tip A produs în Statele Unite”.

De la izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu la sfârșitul lunii februarie, prețurile kerosenului din Europa s-au dublat.

Săptămâna trecută, șeful Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, a avertizat că Europa ar putea să se confrunte cu penurie de kerosen în aproximativ șase săptămâni, pe fondul blocajelor din aprovizionarea globală cu energie.