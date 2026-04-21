Marți, 21 Aprilie 2026
Adevărul
Uniunea Europeană ia în calcul utilizarea în comun a kerosenului pentru avioane, în cazul unei eventuale penurii

Comisarul european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, a afirmat marți că în cazul în care o criză a kerosenului ar duce la penurii pe teritoriul Uniunii Europene, statelor membre li s-ar putea cere să împartă rezervele de kerosen.

Alimentare avion FOTO: Arhivă

UE ia în calcul să introducă un mecanism obligatoriu prin care statelor membre li s-ar putea cere să împartă kerosenul, în eventualitatea unei crize de aprovizionare.

Anunțul a fost făcut marți de comisarul european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc după o videoconferință cu miniștrii transporturilor din blocul comunitar, scrie Mediafax.

 UE „deține stocuri de urgență” de combustibil pentru avioane care „pot fi și vor fi eliberate numai dacă este necesar. Orice eliberare națională de combustibil trebuie să se facă în deplină transparență pentru a evita denaturarea pieței”, a spus oficialul european.

Întrebat dacă țările UE ar trebui să fie obligate să-și coordoneze și să-și împartă rezervele de kerosen, el a spus: „Ceea ce este voluntar astăzi ar putea deveni obligatoriu”.

„Dincolo de criza actuală, trebuie să fim pregătiți și pentru eventualele șocuri viitoare. Prin urmare, vom evalua dacă este necesară o obligație privind stocurile minime de combustibil pentru aviație, care să impună statelor membre să mențină rezerve de urgență minime”, a spus comisarul european pentru transporturi în timpul conferinței de presă.

El a menționat că miercuri, Comisia Europeană va prezenta planul AccelerateEU, ca răspuns la șocurile de pe piața energiei. Acest plan va include, printre altele, și eforturi pentru asigurarea „unei surse alternative de kerosen pentru Europa, cum ar fi combustibilul de tip A produs în Statele Unite”.

De la izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu la sfârșitul lunii februarie, prețurile kerosenului din Europa s-au dublat.

Săptămâna trecută, șeful Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, a avertizat că Europa ar putea să se confrunte cu penurie de kerosen în aproximativ șase săptămâni, pe fondul blocajelor din aprovizionarea globală cu energie.

Lovitură pentru Germania. Rusia se pregătește să oprească livrările de țiței kazah prin conducta Drujba
digi24.ro
image
Un bărbat este în comă, iar soția grav rănită după ce au căzut pe o scară rulantă, în Bistrița
stirileprotv.ro
image
Stenograme incendiare din interiorul ședinței PNL! Boc propune ca PNL să înlocuiască PSD în ministerele vacante
gandul.ro
image
Liderii Coaliției, chemați la consultări de Nicușor Dan
mediafax.ro
image
Cum vrea Polonia să scape de datoria de 1,4 miliarde de euro către Pfizer. Detaliul găsit de juriști, de care s-ar putea folosi și România
fanatik.ro
image
Rușii fără ruble. Moscova n-a trimis niciun ban post ‘89 localităților din România unde trăiesc cele mai mari comunități de ruși lipoveni
libertatea.ro
image
George Simion pune trei condiții pentru a începe negocierile cu alte partide. „ Dacă vor accepta, abia după aceea putem vorbi”
digi24.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
Gică Hagi l-a lăsat ”mască” pe Ion Țiriac
digisport.ro
image
Alertă globală: Rusia ar pregăti o armă nucleară în spațiu – scenariu complicat pentru sateliți și infrastructura mondială. Temeri majore în interiorul armatei americane
stiripesurse.ro
image
O altă companie aeriană își suspendă activitatea pe timpul verii și anulează toate zborurile
antena3.ro
image
Analist, despre cine ar putea ieşi câştigător din războiul PSD-PNL: "O să vedem cine va clipi primul"
observatornews.ro
image
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
cancan.ro
image
Expert: Pensionarii vor pierde sute de lei la pensie. Vești proaste și la Pilonul 2. „Totul este pe roșu”
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Exerciţiul de matematică pe care mulţi adulţi îl greşesc. Tu poţi rezolva 8 x 8: 8 + 8 – 8 + 8?
playtech.ro
image
Cât de gravă e accidentarea lui Miculescu. Anunțul neașteptat al lui MM Stoica
fanatik.ro
image
De ce nu mai poate fi repus Bolojan premier în cazul în care pierde conducerea guvernului. Precedentul constituțional care îl scoate din schemă pe actualul prim-ministru
ziare.com
image
A murit în aprilie 2025, dar soția sa tocmai a anunțat că e însărcinată cu copilul lui: ”Mi-a spus înainte să plece”
digisport.ro
image
Criza constituțională perfectă - Ce se întâmplă dacă premierul Bolojan se agață de funcție după retragerea PSD și perioada de interimat
stiripesurse.ro
image
Bolojan caută voturile de AUR. Câți parlamentari trebuie să rupă
cotidianul.ro
image
Şi-a anunţat DEMISIA. Surpriză mare, nimeni nu se aştepta
romaniatv.net
image
Capul Sfântului Gheorghe, adus miercuri în România, de la Muntele Athos. Unde vor fi depuse moaștele
mediaflux.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
ANAF scoate la vânzare un apartament spațios, în inima Capitalei. 106 metri pătrați și trei camere la un preț surprinzător. Ce trebuie să știe viitorul proprietar
click.ro
image
Dan Alexa rupe tăcerea despre presupusa idilă cu Andreea Popescu. Ce a spus antrenorul: „Nici nu pot...”
click.ro
image
De ce a decis Codruța Filip să rupă căsnicia cu Valentin Sanfira. Ce scrie în actele de divorț
click.ro
Sydney Sweeney, Euphoria, Profimedia (3) jpg
Sydney Sweeney, între ”orgasm autentic”, sexualitate debordantă și goliciune ademenitoare. Blonda explozivă nu mai are limite
okmagazine.ro
Vechiul Hollywood foto profimedia 0200128084 jpg
„Văduva neagră” a României a ucis cu sânge rece 35 de bărbați! Victimele s-au lăsat seduse de femeia ireal de frumoasă
okmagazine.ro
3505490 jpg
Ce film de animație te reprezintă, în funcție de luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
Cetatea Colț Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) JPG
Cetatea Colț - Misterele „Castelului din Carpați”, părăsit de secole la poalele Retezatului
historia.ro
Palatele din Bellu ale vedetelor pentru viața de apoi! Propunerea miliardarului Ion Țiriac pentru Ilie Năstase: „Te invit la mine!”. Cât costă, de fapt, un cavou de lux?
ANAF scoate la vânzare un apartament spațios, în inima Capitalei. 106 metri pătrați și trei camere la un preț surprinzător. Ce trebuie să știe viitorul proprietar

Cine a fost Prințesa Marițica, aristocrata frumoasă și „fatală” care l-a făcut pe domnitorul țării să-și trimită soția la nebuni

A fost desemnată cea mai frumoasă femeie din lume. Câștigătoarea, acuzată că și-a făcut operații estetice!

Respiri cu greutate la efort? Iată despre ce poate fi vorba!