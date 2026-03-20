Bărbatul din Iași care și-a înjunghiat mortal concubina însărcinată, trimis în judecată

Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi a anunțat că bărbatul de 45 de ani care și-a ucis concubina, după ce a lovit-o cu picioarele și a înjunghiat-o, femeia fiind însărcinată în luna a patra, a fost trimis în judecată.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a lui Daniel Caprariu, bărbatul care în 26 ianuarie și-a ucis cu bestialitate concubina însărcinată. El este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor calificat asupra unui membru de familie.

”La data de 26.01.2026, în intervalul orar 11-13, în timp ce inculpatul C.I.D. se afla pe un teren viran din extravilanul localităţii Scobinţi, jud. Iaşi, împreună cu victima L.M., concubina sa însărcinată în 3-4 luni (aspect pe care inculpatul îl cunoştea), în urma unui conflict cu aceasta, a agresat-o fizic, prin aceea că a lovit-o de mai multe ori la nivelul feţei cu bocancii, aplicând lovituri prin şutare şi a înjunghiat-o pe aceasta de două ori în zona gâtului cu un obiect tăietor înţepător, respectiv un briceag, producându-i două plăgi înjunghiate, una în zona cervical stângă inferior şi una la nivelul latero-cervical stâng, fapt ce a dus la decesul victimei L.M., care s-a datorat insuficienţei cardio - respiratorii şi circulatorii acute consecinţa hemoragiei externe şi aspiratului hemoragic, determinate de plăgile tăiat-înţepate (înjunghiate) ale gâtului”, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași.

Bărbatul a fost prins în județul Botoșani și a fost prezentat Tribunalului Iași, unde judecătorii au decis atunci arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Potrivit anchetatorilor, Mihaela și Daniel Caprariu s-au cunoscut pe Facebook, după ce femeia a rămas văduvă. După câteva discuții, aceasta a decis să-și refacă viața și să se mute împreună cu Daniel, locuind inițial la Ștefănești, apoi la Scobinți. Din primele luni, relația lor a fost marcată de certuri și consum excesiv de alcool din partea bărbatului, iar vecinii povestesc că scandalurile și amenințările la adresa tinerei nu erau rare,

În ultima perioadă, bărbatul a plecat de la Scobinți la Ștefănești, însă Mihaela a continuat să comunice cu el. În ziua crimei. femeie a a acceptat să se întâlnească cu el, spunând copiilor că pleacă să cumpere lapte. Întâlnirea s-a petrecut în zona dispensarului veterinar din Scobinți, aproape de un câmp unde locuiesc doar două familii. Acolo, Daniel a înjunghiat-o în gât și a părăsit locul crimei.

Cadavrul Mihaelei a fost descoperit după ce criminalul a sunat la 112 și s-a autodenunțat.

Vecinii cred că gelozia și sarcina nedorită ar fi putut fi motivele crimei.