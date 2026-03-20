search
Vineri, 20 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Bărbatul din Iași care și-a înjunghiat mortal concubina însărcinată, trimis în judecată

0
0
Publicat:

Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi a anunțat că bărbatul de 45 de ani care și-a ucis concubina, după ce a lovit-o cu picioarele și a înjunghiat-o, femeia fiind însărcinată în luna a patra, a fost trimis în judecată.

Mihaela, victima crimei și ucigașul ei, Daniel FOTO: Captură Observator

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a lui Daniel Caprariu, bărbatul care în 26 ianuarie și-a ucis cu bestialitate concubina însărcinată. El este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor calificat asupra unui membru de familie.

”La data de 26.01.2026, în intervalul orar 11-13, în timp ce inculpatul C.I.D. se afla pe un teren viran din extravilanul localităţii Scobinţi, jud. Iaşi, împreună cu victima L.M., concubina sa însărcinată în 3-4 luni (aspect pe care inculpatul îl cunoştea), în urma unui conflict cu aceasta, a agresat-o fizic, prin aceea că a lovit-o de mai multe ori la nivelul feţei cu bocancii, aplicând lovituri prin şutare şi a înjunghiat-o pe aceasta de două ori în zona gâtului cu un obiect tăietor înţepător, respectiv un briceag, producându-i două plăgi înjunghiate, una în zona cervical stângă inferior şi una la nivelul latero-cervical stâng, fapt ce a dus la decesul victimei L.M., care s-a datorat insuficienţei cardio - respiratorii şi circulatorii acute consecinţa hemoragiei externe şi aspiratului hemoragic, determinate de plăgile tăiat-înţepate (înjunghiate) ale gâtului”, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași.

Bărbatul a fost prins în județul Botoșani și a fost prezentat Tribunalului Iași, unde judecătorii au decis atunci arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Potrivit anchetatorilor, Mihaela și Daniel Caprariu s-au cunoscut pe Facebook, după ce femeia a rămas văduvă. După câteva discuții, aceasta a decis să-și refacă viața și să se mute împreună cu Daniel, locuind inițial la Ștefănești, apoi la Scobinți. Din primele luni, relația lor a fost marcată de certuri și consum excesiv de alcool din partea bărbatului, iar vecinii povestesc că scandalurile și amenințările la adresa tinerei nu erau rare, 

În ultima perioadă, bărbatul a plecat de la Scobinți la Ștefănești, însă Mihaela a continuat să comunice cu el. În ziua crimei. femeie a a acceptat să se întâlnească cu el, spunând copiilor că pleacă să cumpere lapte. Întâlnirea s-a petrecut în zona dispensarului veterinar din Scobinți, aproape de un câmp unde locuiesc doar două familii. Acolo, Daniel a înjunghiat-o în gât și a părăsit locul crimei.

Cadavrul Mihaelei a fost descoperit după ce criminalul a sunat la 112 și s-a autodenunțat.

Vecinii cred că gelozia și sarcina nedorită ar fi putut fi motivele crimei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
image
OK! Magazine

image
Click! Pentru femei

image
Click! Sănătate

image
