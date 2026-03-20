Trei debutanți în lotul României pentru barajul cu Turcia. Cine sunt așii din mâneca lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu (80 de ani) a făcut publică lista jucătorilor convocați pentru barajul împotriva Turciei, programat joi, 26 martie, la Istanbul.

În premieră, selecționerul a inclus în lot trei fotbaliști români care vor debuta la prima reprezentativă a României.

Marius Coman, vârful celor de la UTA Arad

Marius Coman va forma linia de atac a naționalei împreună cu Daniel Bîrligea și David Miculescu. În actualul sezon, atacantul de 29 de ani a reușit să înscrie 8 goluri în 26 de meciuri și a contribuit cu două pase de gol.

Andrei Cobiș, revenit în România după experiența de la AC Milan

Andrei Coubiș, care a revenit în România în perioada de mercato de iarnă de la AC Milan, a impresionat prin prestațiile sale la Universitatea Cluj. Fundașul de 22 de ani are dublă cetățenie, română și italiană, iar în 9 partide pentru U Cluj a înscris două goluri și a oferit o pasă de gol.

Mihai Popa, pronosticul lui Florin Prunea

O noutate pentru naționala României este includerea în lot a lui Mihai Popa (25 de ani), portarul echipei CFR Cluj. Popa s-a alăturat formației din Gruia în iarnă, după ce clubul clujean a achitat 100.000 de euro grupării Torino. Florin Prunea a admis, în nenumărate instanțe, că tânărul are potențial să devină al 3-lea portar al Românie.

Marius Coman are o valoare de piață de 550.000 de euro, conform Transfermarkt;

Mihai Popa este cotat la 500.000 de euro pe site-ul Transfermarkt;

Andrei Coubiș are o valoare de piață de 100.000 de euro, potrivit informațiilor de pe Transfermarkt.

