Percheziții în România, Germania și Austria. Anchetatorii au găsit monede de aur de sute de mii de euro provenite din evaziune fiscală

Autoritățile din România, Germania și Austria au ridicat, în urma perchezițiilor, documente, medii de stocare a datelor, monede de aur și argint în valoare de sute de mii de euro, dar și sume de bani în numerar.

Din cercetările efectuate de către Parchetul din Landshut (landul Bavaria - Germania) a rezultat că mai mulţi suspecţi, persoane implicate în administrarea unor firme din domeniul construcţiilor, ar fi obţinut sume importante de bani prin eludarea obligaţiilor fiscale şi a contribuţiilor sociale, scrie Agerpres.

Ulterior, sumele de bani astfel obţinute au făcut obiectul unor tranzacţii financiare multiple, inclusiv transferuri internaţionale, al unor operaţiuni cu numerar, dar şi unor investiţii în achiziţia de metale preţioase.

Totodată, au fost indisponibilizate mai multe autoturisme de lux, în vederea confiscării.

Faţă de patru persoane, cetăţeni germani cu vârste cuprinse între 28 şi 51 de ani, au fost emise mandate de arestare preventivă pentru săvârşirea infracţiunilor de reţinere şi neplată a contribuţiilor sociale şi spălare de bani.

La acţiunea desfăşurată în România au participat şi reprezentanţi ai autorităţilor judiciare germane, care instrumentează cauza penală.