Cum își relansează Ucraina producția de arme: „Am început aproape de la zero”. Dronele, noua specialitate

Ucraina și-a intensificat producția de armament după aproape doi ani de război, ajungând chiar să producă tunuri autopropulsate în ritmul Franței.

Pentru a compensa scăderea ajutorului occidental, inginerii și industriașii ucraineni și-au accelerat ritmul în privința producției militare. Aproape 50.000 de drone kamikaze sunt produse acum lunar în țara atacată de Rusia.

Semnalul renașterii industriei ucrainene de apărare a fost dat încă în martie trecut, când Oleksandr Kamîșin, tânărul dar foarte eficientul șef al Căilor Ferate Ucrainene, a fost numit ministru responsabil de industriile strategice. Și din motive întemeiate: ajutorul occidental pentru Ucraina a fost mereu ponderat, relatează France Info.

Din punct de vedere politic, susținătorii unei limitări a ajutorului militar își fac tot mai auzite vocile, atât în ​​cadrul Uniunii Europene, cât și în Congresul american. Totodată, europenii și americanii au dificultăți să țină pasul cu ritmul de producție a armelor și munițiilor pe care le donează sau le vând ucrainenilor. Din toate aceste motive, ucrainenii au decis să ia lucrurile în propriile mâini și să producă acasă echipamentele necesare efortului lor de a respinge invazia rusă.

Ucraina a fost, în trecut, o țară producătoare de arme, dar industria sa a ajuns învechită, subliniază Oleksandr Kamîșin într-un interviu acordat postului american de televiziune PBS. „Aveam o tradiție puternică în industria de apărare, dar, ca să fiu sincer, fusese abandonată de zeci de ani”, a explicat el. „Prin urmare, am început aproape de la zero. Vedeți că producem drone. Această producție nu are decât șase luni de existență, dar începem să vedem rezultatele. Fabricile de apărare ucrainene funcționează 24 de ore din 24 și șapte zile din șapte. Nu este niciodată suficient, desigur, dar de acum încolo putem vorbi despre o industrie funcțională”, a spus Kamîșin.

Tunul autopropulsat de producție locală

Așadar, inginerii și industriașii ucraineni s-au pus pe treabă. În ceea ce privește dronele kamikaze cu pilotare imersivă, Ucraina fabrică deja 50.000 de unități lunar și promite să dubleze producția într-un an.

Ucraina produce și drone navale, adică bombe plutitoare controlate prin satelit. Și în acest domeniu ucrainenii au trecut într-o etapă de producție industrială. Aceste drone au făcut posibilă derutarea Flotei Ruse din Marea Neagră.

În ceea ce privește armele convenționale precum tunurile, tancurile și puștile, și aici industria ucraineană și-a accelerat ritmul, cel puțin la anumite echipamente.

Un produs ucrainean este Bodhana, de exemplu, un tun autopropulsat cu rază lungă de acțiune, de același tip ca și Cezarul francez. La începutul lunii decembrie, președintele ucrainean Voldomir Zelenski a anunțat că țara sa a ajuns să producă lunar șase tunuri autopropulsate, adică la fel de mult ca fabricile franceze Nexter în cazul Cezar. Este o adevărată performanță pentru o armă care exista doar ca prototip în urmă cu un an și jumătate, remarcă Radio France.

Zelenski vrea un milion de drone anul viitor

Ucraina va produce „un milion de drone” pentru armata sa în 2024, a anunţat marţea trecută Zelenski, în contextul în care aceste aparate au un rol crucial pe câmpul de luptă.

Potrivit unor oficiali ucraineni, forţele amate ale Kievului au nevoie de 100.000 până la 120.000 de drone de diferite tipuri pe lună pentru a face faţă armatei ruse.

Timpul nu este răbător cu Ucraina, în condițiile în care ajutorul primit din partea Occidentului riscă să întârzie. Aprobarea noului sprijin al SUA pentru Ucraina este blocată de câteva luni în Congres din cauza opoziției unor republicani care cer decizii pentru unele politici de pe agenda lor. În UE, ajutorul este ținut pe loc de premierul ungar Viktor Orban, numit de jurnalistul Simon Kuper drept „majoreta” lui Vladimir Putin.

Asocieri cu companii străine

În timp ce accelerează ritmul industriei locale de apărare, Kievul caută totodată să se asocieze cu tot mai multe companii străine.

Aflat pe 12 decembrie la Washington, șeful statului ucrainean s-a întâlnit, în afară de președintele Joe Biden și șeful Camerei Reprezentanților, cu directori de companii din domeniul apărării.

La întâlnire, care a avut loc la Casa Ucrainei, la Washington, au participat preşedintele BAE Systems, Tom Arseneault, preşedintele şi directorul general al Day&Zimmermann, Harold Yoh, preşedintele Boeing, Theodore Colbert, directorul general al Sierra Nevada Corporation, Fatih Ozmen, vicepreşedintele Northrop Grumman, Stephen O'Bryan, vicepreşedintele RTX, Jeff Shockey, vicepreşedintele Lockheed Martin, Raymond Piselli, vicepreşedintele General Dynamics, Mark Roualet, directorul general al D&M Holding, Daniel Powers și vicepreşedintele AeroVironment, Charles Dean.

Volodimir Zelenski a salutat participarea acestor companii la Conferinţa privind baza industrială de apărare SUA-Ucraina, desfășurată la începutul lunii decembrie.

Un nou acord de cooperare între Washington și Kiev urmăreşte încurajarea producţiei de armament în Ucraina.

Documentul, semnat în cadrul unei conferinţe de presă privind industria de apărare ucraineană şi americană, la Washington, prevede că Ucraina „va primi pe termen scurt mijloacele necesare pentru a învinge pe câmpul de luptă”.

Munițiile de calibrul 155, o necesitate tot mai mare

În acest cadru, Ucraina a convenit cu două companii americane asupra producţiei comune de obuze de artilerie de 155 mm vitale pentru armata sa.

Cererea de obuze de artilerie de 155 mm a crescut vertiginos după lansarea invaziei ruse în Ucraina. SUA şi aliaţii lor au trimis Kievului peste 2 milioane de obuze şi urmează să-şi sporească producţia pentru a reface stocurile pe cale de epuizare, notează Reuters.

„Avem acorduri cu două companii americane de top pentru a produce în comun în Ucraina muniţie de calibrul 155”, a declarat Oleksandr Kamîşin, citat de Vocea Americii.

Cu toate acestea, ministrul ucrainean a subliniat că punerea în aplicare a acestor acorduri va dura câțiva ani.

„Pentru a produce obuze de calibrul 155, procesul durează minimum doi ani, maximum trei. Iar pentru a începe această producţie, avem nevoie de tehnologii pe care partenerii noştri le deţin. Ucraina nu a produs niciodată acest calibru”, a precizat el.

Pe de altă parte, trei companii străine au convenit cu conducerea de la Kiev să-și deschidă fabrici în Ucraina.

„Începem să lucrăm la producția de obuziere cu o companie britanică, va fi producție licențiată și va începe anul viitor”, a spus ministrul Kamîșin.

În plus, Kievul a început să lucreze la un joint venture cu o companie germană, iar o companie turcă a început deja construirea unei fabrici în Ucraina.

Convins că armata ucraineană nu va rezista fără ajutor occidental, Vladimir Putin mizează încă de la începutul conflictului pe instalarea unei „oboseli” în rândul statelor care susțin Ucraina să se apere și să respingă invazia rusă.