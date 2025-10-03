Ucraina își extinde utilizarea elicopterelor pentru a contracara dronele rusești cu rază lungă de acțiune, în urma rapoartelor de pe câmpul de luptă care au evidențiat eficiența acestei tactici, relatează publicația militară ucraineană Militarnyi.

Comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat că unitățile de elicoptere au devenit esențiale pentru strategia de apărare aeriană multi-stratificată a Kievului, care combină mai multe sisteme pentru protejarea spațiului aerian.

„În funcție de condițiile meteo, elicopterele noastre doboară uneori până la 40% din dronele aflate în sectorul lor. De aceea extindem și această direcție”, a spus Sîrski, citat de publicație.

El nu a precizat câte aparate suplimentare vor fi desfășurate, dar a confirmat că cele destinate apărării aeriene vor fi modernizate cu sisteme avansate de detecție – inclusiv capabilități termice și infraroșu – pentru a asigura eficiența operațională în orice condiții și pe timp de noapte.

Tactica elicopterelor pereche

Strategia presupune de regulă folosirea a două elicoptere: unul echipat cu arme pentru angajarea țintelor și un altul dotat cu senzori, inclusiv camere de înaltă precizie, care ghidează aeronava de atac.

Această metodă s-a dovedit eficientă împotriva dronelor purtătoare de focoase de până la 90 de kilograme, inclusiv modelele Shahed de concepție iraniană utilizate de Rusia.

Avioane ușoare în rol defensiv

Pe lângă elicoptere, oficialii ucraineni explorează și utilizarea avioanelor ușoare pentru misiuni de interceptare, notează Militarnyi. Printre opțiuni se află înarmarea aeronavelor de antrenament cu mitraliere, achiziția de avioane ușoare de luptă dedicate sau modificarea unor platforme precum modelul ceh Z-137 AgroTurbo, capabil să transporte rachete aer-aer cu rază scurtă R-73.

De asemenea, Ucraina a introdus primul avion ușor SHARK, proiectat de compania SHARK.AERO, echipat cu un sistem de război electronic anti-dronă. Aeronava biplasă este dotată cu un jammer montat pe fuselaj, capabil să perturbe semnalele de navigație și control pe o rază de circa 4,5 kilometri la o altitudine de 1.800 de metri.

„Una dintre direcțiile promițătoare în lupta împotriva dronelor Shahed este folosirea avioanelor ușoare”, a subliniat Sîrski, evidențiind importanța diversificării mijloacelor de apărare aeriană ale Ucrainei.