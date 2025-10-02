Putin a elaborat un plan de confiscare a activelor occidentale

Autorităţile de la Moscova au elaborat un plan prin care ar putea trece rapid la naţionalizarea şi vânzarea activelor deţinute de companii străine aflate încă în Rusia, în cazul în care Uniunea Europeană va decide să confişte activele ruseşti blocate pe teritoriul său. Informaţia a fost publicată de agenţia Bloomberg, care citează surse apropiate Kremlinului.

Decizia vine în contextul în care, în ajunul acestei informaţii, preşedintele Vladimir Putin a semnat un decret ce permite accelerarea vânzării activelor statului — o măsură ce poate include şi bunuri ale companiilor străine. Potrivit surselor citate, decretul oferă un cadru legal pentru o eventuală reacţie simetrică din partea Rusiei, în cazul în care Occidentul trece de la îngheţarea activelor ruseşti la confiscarea lor efectivă.

Sute de companii occidentale continuă să opereze în Federaţia Rusă, deşi invazia Ucrainei a forţat multe firme să-şi reducă sau chiar să-şi închidă activitatea. Printre acestea se numără UniCredit, Raiffeisen Bank, PepsiCo, Mondelez International şi altele, care deţin încă active importante în sectoare precum cel bancar, alimentar sau de consum.

Context european: un nou mecanism financiar în sprijinul Ucrainei

Tensiunile cresc pe fundalul unor noi mişcări la nivel european. Liderii Uniunii Europene, reuniţi recent în Danemarca, au discutat accelerarea unui plan de creditare a Ucrainei cu până la 140 de miliarde de euro, bani proveniţi din dobânzile generate de activele îngheţate ale Băncii Centrale a Rusiei.

Este important de menţionat că, potrivit oficialilor europeni, aceste fonduri ar urma să fie returnate Rusiei în viitor, cu condiţia ca Moscova să accepte să plătească despăgubiri Ucrainei pentru distrugerile provocate de război. Nu este vorba despre o confiscare directă a fondurilor, a subliniat anterior şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Mecanismul poartă numele de "Reparations Loan" – un credit de tip reparatoriu, prin care Ucraina primeşte sprijin financiar acum, urmând ca banii să fie recuperaţi de UE atunci când Rusia îşi va onora eventualele obligaţii de plată în cadrul unui acord de pace sau al unor decizii internaţionale privind reparaţiile de război.

Economistul Oleg Sarkiț, citat de presa ucraineană, consideră că iniţiativa UE deschide calea unei noi arhitecturi financiare în sprijinul Ucrainei, transformând, practic, banii Rusiei într-un instrument de rezistenţă pentru Kiev.