Motorola cumpără un dezvoltator israelian de sisteme anti-drone pentru 1,5 miliarde de dolari. Războiul din Ucraina a accelerat cererea pentru astfel de tehnologii

Gigantul american Motorola Solutions a anunțat că va achiziționa compania israeliană D-Fend Solutions, specializată în dezvoltarea de sisteme de interceptare a dronelor, într-o tranzacție evaluată la 1,5 miliarde de dolari.

Compania americană a precizat că achiziția urmează să fie finalizată în ultimul trimestru al anului 2026.

Creșterea interesului pentru tehnologiile anti-drone este strâns legată de evoluțiile de pe câmpul de luptă din Ucraina. În ultimii ani, utilizarea pe scară largă a dronelor de atac și de recunoaștere a determinat armatele și autoritățile civile din întreaga lume să caute soluții mai eficiente și mai puțin costisitoare pentru contracararea acestora.

Potrivit datelor citate de presa internațională, în timpul iernii 2025–2026, Rusia a lansat aproape 19.000 de drone de tip Shahed asupra Ucrainei. Pentru a evita utilizarea unor interceptori extrem de costisitori împotriva unor ținte relativ ieftine, Ucraina a investit în dezvoltarea propriilor drone-interceptoare, cu costuri estimate între 1.000 și 5.000 de dolari per unitate.

Această abordare, bazată pe reducerea costurilor de interceptare, a influențat modul în care numeroase state și companii privesc apărarea împotriva amenințărilor aeriene de mici dimensiuni.

Compania israeliană D-Fend Solutions utilizează un principiu diferit. Sistemul său principal, EnforceAir, nu distruge fizic dronele și nu bruiază toate comunicațiile din zonă. În schimb, tehnologia preia controlul asupra legăturii radio dintre dronă și operatorul acesteia, permițând interceptarea și aterizarea controlată a aparatului.

Potrivit dezvoltatorului, sistemul poate funcționa fără a afecta rețelele de telefonie mobilă sau alte comunicații din apropiere, ceea ce îl face potrivit pentru protejarea infrastructurilor sensibile, precum aeroporturile, stadioanele, centralele energetice sau evenimentele publice.

Analiștii estimează că piața globală a sistemelor anti-drone se află într-o perioadă de expansiune rapidă. Conform prognozelor firmei de cercetare Mordor Intelligence, valoarea acestui sector ar urma să ajungă la 2,47 miliarde de dolari în 2026 și să depășească 8,4 miliarde de dolari în următorii cinci ani.

De la începutul invaziei ruse la scară largă, în 2022, Ucraina a devenit unul dintre principalele centre de dezvoltare a tehnologiilor de apărare împotriva dronelor. În condițiile unor resurse limitate și ale atacurilor frecvente cu vehicule aeriene fără pilot, companiile ucrainene au dezvoltat o gamă largă de drone-interceptoare capabile să neutralizeze atât aparate de recunoaștere, cât și drone kamikaze.

Aceste soluții permit reducerea costurilor de apărare și conservarea stocurilor de rachete antiaeriene destinate combaterii unor amenințări mai complexe.