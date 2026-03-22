Bulgar cercetat pentru pornografie infantilă în Germania, prins la Constanța. El va fi extrădat

Un bărbat de 47 de ani, cetăţean bulgar, a fost reţinut de poliţiştii Unităţii Teritoriale de Căutare Persoane Dispărute sau Urmărite, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, după ce s-a stabilit că pe numele său era emis un mandat european de arestare.

Potrivit IPJ Constanţa, în cursul zilei de sâmbătă, bărbatul a fost preluat de la poliţiştii din cadrul Gărzii de Coastă - S.P.F. Negru Vodă, "iar din verificările efectuate s-a stabilit că acesta figurează cu mandat european de arestare, emis de autorităţile judiciare din Germania pentru săvârşirea infracţiunii de pornografie infantilă".

Acesta a fost escortat şi prezentat procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, care a dispus reţinerea pentru 24 de ore, scrie Agerpres.

Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă, iar în cursul zilei de duminică va fi prezentat magistraţilor Curţii de Apel Constanţa pentru realizarea procedurii în vederea extrădării, a transmis sursa citată.