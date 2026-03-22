Germania își consolidează relațiile de apărare cu Japonia

Germania încearcă să își consolideze relațiile de apărare cu Japonia, propunând un acord care ar facilita desfășurarea trupelor celor două țări pe teritoriul partenerului.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a anunțat inițiativa după discuții cu omologul său japonez, Shinjiro Koizumi, desfășurate la baza navală Yokosuka Naval Base.

Propunerea vizează un așa-numit acord de acces reciproc, menit să simplifice schimbul de militari între cele două state și să reducă semnificativ obstacolele birocratice. Astfel de acorduri permit desfășurarea mai rapidă a trupelor pentru antrenamente, exerciții sau operațiuni, prin simplificarea procedurilor legale și administrative.

Japonia a semnat deja înțelegeri similare cu alte state, inclusiv Regatul Unit și Australia, pe fondul intensificării tensiunilor de securitate din regiune.

Inițiativa Germaniei marchează un pas suplimentar față de implicarea sa recentă în regiunea Indo-Pacifică, care s-a concentrat în principal pe exerciții comune și desfășurări pe termen scurt. Noua propunere indică o orientare către o cooperare militară mai structurată cu partenerii din zonă.

Pistorius a prezentat această inițiativă ca parte a unui răspuns mai amplu la instabilitatea globală în creștere. El a declarat că apropierea dintre cele două țări a devenit evidentă în contextul evoluțiilor recente din Iran și din Orientul Mijlociu, subliniind dependența Japoniei de importurile de energie care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

„Libertatea rutelor maritime trebuie garantată și protejată”, a spus ministrul german.

Germania și Japonia împărtășesc interesul de a securiza rutele comerciale globale și își reafirmă angajamentul față de ordinea internațională bazată pe reguli. „Suntem uniți de convingerea că forța dreptului trebuie să prevaleze”, a adăugat Pistorius.

Inițiativa reflectă și o schimbare strategică mai amplă la Berlin și Tokyo. Pe fondul presiunilor tot mai mari venite din partea unor puteri autoritare — de la războiul purtat de Rusia în Ucraina până la acțiunile China și Coreea de Nord în Asia de Est — cele două state tratează din ce în ce mai mult provocările de securitate ca fiind interconectate și își intensifică cooperarea în domeniul apărării.