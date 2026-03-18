Miercuri, 18 Martie 2026
Adevărul
Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, la Interviurile Adevărul

Criză aviatică: o mare companie aeriană anulează zeci de curse în Europa din cauza prețului uriaș la combustibil

O mare companie aeriană a anulat brusc peste 130 de zboruri în Europa, din cauza scumpirii record a combustibilului. Scandinavian Airlines (SAS) susține că măsura este temporară, în contextul creșterii rapide a prețurilor la petrol, amplificate de tensiunile din Orientul Mijlociu și de perturbările traficului de petroliere prin Strâmtoarea Ormuz.

Scandinavian Airlines FOTO: arhivă adevărul
Cel puțin 119 zboruri de pe aeroporturile din Oslo, Bergen, Stavanger și Trondheim au fost deja anulate până luni după-amiază, iar alte anulări au fost raportate marți, ajungând la un total de 133 la nivel național, potrivit postului public de televiziune norvegian NRK, citat de Anadolu.

Reprezentanții SAS au explicat că măsurile sunt „temporare” și urmăresc consolidarea rezilienței operaționale în contextul creșterii globale a costurilor cu carburantul.

„Având în vedere situația din Orientul Mijlociu și creșterea rapidă a prețurilor la combustibil, luăm măsuri pentru a ne consolida reziliența”, a declarat Oystein Schmidt, șeful departamentului de comunicare al SAS Norvegia, pentru NRK.

Sindicatele au criticat însă modul în care compania a gestionat situația. Roger Klokset, șeful Asociației Piloților SAS din Norvegia, a afirmat că „frustrarea piloților este extrem de mare”, invocând probleme persistente legate de condițiile de muncă și presupuse încălcări ale acordurilor.

Și reprezentanții echipajului de cabină și-au exprimat nemulțumirea, criticând compania pentru că a comunicat anulările prin presă, și nu direct angajaților. SAS a refuzat să comenteze problemele interne, reiterând că dialogul cu sindicatele este în continuare activ.

Specialiștii avertizează că întreaga industrie aviatică europeană se confruntă cu presiunea volatilă a prețurilor la combustibil, iar incertitudinea legată de durata crizei impune măsuri rapide.

Creșterea costurilor a fost determinată de perturbările traficului de petroliere prin Strâmtoarea Ormuz, prin care înainte de război trecea o cincime din aprovizionarea globală cu petrol.

Prețul barilului de petrol din Oman a urcat marți, 17 martie, la aproape 154 de dolari, pe fondul cererii intense pentru cantitățile limitate rămase pe piață.

