Cel mai mare portavion din lume, USS Gerald R. Ford, se retrage în Creta pentru reparații în urma problemelor cu toaletele

Portavionul american USS Gerald R. Ford, cel mai mare din lume, se pregătește să plece în portul militar din Creta pentru reparații, după ce un incendiu la bord și probleme tehnice repetate au afectat moralul echipajului.

Nava se află de aproape nouă luni în misiune, sprijinind loviturile împotriva Iranului, după ce anterior a participat la operațiuni în Caraibe, vizând nave de contrabandă și liderul venezuelean Nicolás Maduro.

Incendiul a izbucnit în zona principală de spălătorie și a afectat aproximativ 100 de paturi. Aproximativ 200 de marinari au suferit probleme respiratorii din cauza fumului, iar un membru al echipajului a fost evacuat cu răni, potrivit theguardian.

Oficialii militari susțin că sistemul de propulsie al navei nu a fost afectat și că portavionul rămâne operațional.

USS Gerald R. Ford se confruntă și cu blocaje frecvente ale sistemului de toalete, ceea ce provoacă nemulțumiri în rândul celor peste 4.000 de membri ai echipajului. Fiecare intervenție pentru curățarea sistemului poate costa până la 400.000 de dolari, conform rapoartelor guvernamentale. Mai mult, marinarilor li se reproșează că se confruntă cu cozi lungi și disconfort pe durata desfășurării prelungite.

Senatorul Mark Warner, vicepreședintele Comitetului pentru Informații, a declarat că echipajul „a fost dus la limită după aproape un an pe mare” și a criticat deciziile care au prelungit misiunea.

Portavionul transportă peste 75 de aeronave, inclusiv F-18 Super Hornet, și participă la lovituri aeriene împotriva Iranului, fiind implicat în peste 7.000 de atacuri de la 28 februarie. Înainte de misiunea din Orientul Mijlociu, USS Ford a participat la operațiuni în Caraibe împotriva traficanților de droguri și a lui Nicolás Maduro.

Retragerea temporară a portavionului va lăsa un gol în capacitatea navală a SUA în regiune, însă oficialii au precizat că USS George H.W. Bush este pregătit să preia misiunile în timp ce Ford va fi reparat în Creta.