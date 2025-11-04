Copil rănit în propriul pat, în urma unor focuri de armă trase la Bruxelles

Un copil în vârstă de 11 ani a fost rănit în timp ce dormea, după ce fereastra camerei sale a fost spartă în urma unor focuri de armă trase în apropierea casei în care locuia.

Incidentul a avut loc în în comuna Anderlecht, unul dintre cele mai afectate sectoare de traficul de droguri la Bruxelles.

Gauri de gloanțe au fost găsite în fereastra unei case din apropiere. Un copil de 11 ani a fost rănit de cioburi de sticlă, fiind, se pare, adormit în momentul incidentului, transmite The Brussels Times.

La fața locului a sosit o ambulanță pentru a-i acorda îngrijirile necesare. Serviciile de sprijin pentru victime, din cadrul Poliției, au intervenit pentru a oferi suport copilului și familiei sale.

Mai multe vehicule parcate în piață au fost, de asemenea, afectate de gloanțe. În total, aproximativ 15 cartușe goale au fost găsite la fața locului.

Se crede că doi suspecți au fugit cu scuterele. „Resursele necesare sunt mobilizate pentru identificarea și prinderea acestora”, se arată într-un comunicat al Parchetului.

O anchetă privind incidentul a fost demarată, iar echipa federală de criminalistică și experții au vizitat locul faptei.