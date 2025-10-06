Un bărbat a deschis focul de la fereastra unui apartament, pe o stradă aglomerată din Sydney: 16 răniți

Un bărbat de 60 de ani se află în arest după ce ar fi tras între 50 şi 100 de focuri de armă pe o stradă din Sydney, Australia, de la geamul apartamentului său. 16 persoane au fost rănite, dintre care una este în stare gravă. Poliţia australiană a exclus orice legătură cu terorismul sau cu activităţile unor bande.

Incidentul a avut loc duminică seara, 5 octombrie, în zona Inner West a oraşului, unde suspectul ar fi tras la întâmplare în maşinile aflate în trafic şi chiar către poliţişti. Martorii au relatat că s-au tras focuri de armă în apropierea unui restaurant McDonald's. Mai multe mașini au fost lovite de gloanțe, inclusiv un vehicul al poliției care a răspuns apelului.

„Parbrizul unui tip a explodat, apoi geamul staţiei de autobuz s-a spart. Am avut un sentiment suprarealist, de genul «Oh, asta se întâmplă». A fost o nebunie. Totul s-a întâmplat atât de repede, încât nu am putut înţelege ce se petrecea”, a declarat un martor pentru The Sydney Morning Herald, adăugând că totul s-a petrecut rapid şi părea „suprarealist”.

Ofițerii care au intervenit la un apel în zona unui bloc de apartamente au fost și ei ținta focurilor de armă trase de la fereastra unei clădiri aflate pe Georges River Road. Gloanțele au trecut la mică distanță de polițiști, dar au lovit vehiculul acestora.

Un șofer de taxi a relatat că se afla în zonă când mașina i-a fost ciuruită de gloanțe.

„În timp ce conduceam, am auzit un ‘bang, bang, bang’ pe partea pasagerului din taxi, m-am uitat și am văzut câteva găuri în geam. Nici măcar nu-mi dădusem seama că era și o gaură în acoperiș. Am simțit mirosul de praf de pușcă, dar am crezut că cineva aruncase petarde. Așa că m-am oprit într-o intersecție, dar am realizat că nu e sigur, pentru că se auzeau în continuare împușcături. M-am oprit lângă McDonald’s și atunci mi-am dat seama că erau focuri reale de armă”, a spus el.

Forțele de ordine au intervenit în număr mare, au blocat strada şi au descins într-un apartament situat deasupra unui magazin, unde au reţinut bărbatul, informează AFP, citat de News.ro.

Două puşti au fost confiscate de la faţa locului. Suspectul a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale în urma rănilor suferite la reţinere.

Potrivit poliţiei, una dintre victime se află în stare gravă după ce s-a prezentat singură la spital cu o rană cauztă de împuşcare. Alte 19 persoane au fost rănite uşor.

Comisarul interimar al poliţiei din New South Wales, Stephen Parry, a confirmat amploarea atacului, iar adjunctul său, Mal Lanyon, a descris incidentul drept „grav şi terifiant”. O anchetă este în curs de desfăşurare pentru a stabili cauza atacului.