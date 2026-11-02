Contribuabilii italieni plătesc milioane de euro pentru a ține pe linia de plutire iahturile rusești

Autoritățile italiene sunt obligate prin lege să întrețină navele sechestrate ale oligarhilor aflați sub sancțiuni. Primarul din Trieste spune că ele costă statul milioane de dolari.

Iahtul Sheherezada al lui Vladimir Putin Foto: Profimedia

Un iaht uriaș, care strică de peste patru ani priveliștea din portul Trieste, din nordul Italiei, îi costă pe contribuabilii italieni milioane de dolari pentru întreținere, spune primarul orașului.

„Sailing Yacht A“, unul dintre cele mai mari iahturi cu pânze din lume, evaluat la aproximativ 600 de milioane de dolari, se afla la Trieste pentru lucrări de întreținere în martie 2022. Invazia rusă din Ucraina a declanșat atunci sancțiuni de amploare și sechestrarea unor active rusești. Iahtul aparține oligarhului rus Andrei Melnicenko.

Printre bunurile vizate s-a numărat și nava de aproximativ 143 de metri, poreclită cândva „cel mai urât iaht din lume“. Localnicii, care au ajuns să o disprețuiască, îi spun pur și simplu „A“.

Iahtul a fost proiectat de designerul Philippe Starck. Suprafața exterioară are un aspect de fantomă, cu ferestre abia vizibile, încastrate într-un cadru de oțel blindat. Cei trei catarge rotative din carbon au înălțimea unui palat cu opt etaje și au devenit o prezență obișnuită în portul unde acostează zeci de nave de croazieră pe săptămână, relatează CNN.

O „rușine“, spune primarul

În septembrie 2025, primarul Roberto Dipiazza a ridicat într-o campanie publică întrebarea cine plătește taxele de andocare și întreținerea iahtului. El l-a numit o „rușine“ și a amenințat că îl va vinde sau îl va trimite pe mare.

Dipiazza a declarat pentru CNN că ținerea navei pe linia de plutire costă aproximativ 30.000 de dolari pe zi, adică aproape 11 milioane de dolari pe an. Suma include un echipaj de 20 de persoane, combustibilul pentru generatoare, curățenie specializată, pază și asigurare.

Potrivit legii italiene, o navă sechestrată trebuie întreținută și nu poate fi lăsată să ruginească sau să se scufunde. Dacă și când sancțiunile împotriva lui Melnicenko vor fi ridicate, el va trebui să ramburseze aceste costuri pentru a-și recupera nava.

„Până la urmă, îl va costa mai puțin să-și cumpere un iaht nou decât să ne returneze tot ce am cheltuit. Și noi unde rămânem? Am putea plăti pentru această monstruozitate ani de zile“, a spus primarul.

Disputa juridică

Melnicenko, bancher și industriaș cu o avere estimată la aproximativ 20 de miliarde de dolari, a contestat sechestrul în vara lui 2022. El a argumentat că nava nu îi aparține direct, ci unei companii numite Valla Sails, prin intermediul unui trust înființat de soția sa.

Cazul a fost judecat la Roma, în 2022, și a ajuns în cele din urmă la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. În 2025, aceasta a hotărât că Italia are dreptul să mențină iahtul sub sechestru și, odată cu el, obligația să îl întrețină.

Alte nave rusești, aceeași factură

„Sailing Yacht A“ nu este singurul iaht rusesc care costă bani italienii. În portul toscan Marina di Carrara este andocat „Scheherazade“, un superiaht cu șase punți, de aproximativ 142 de metri (465 de picioare), ascuns în spatele unor ziduri înalte, care îl protejează și îl feresc de privirile curioșilor.

Nava ar fi înregistrată pe numele lui Eduard Hudainatov, director al companiei Rosneft. Liderul opoziției ruse Alexei Navalnîi a susținut, în mod credibil, că iahtul aparține de fapt președintelui rus Vladimir Putin.

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Pe 28 august, nava a plecat din port spre nord, spre Riviera italiană, puternic escortată de forțe de securitate italiene, potrivit semnalelor transponderului înregistrate de Vessel Finder. S-a întors după zece ore. Un purtător de cuvânt al Italian Sea Group, în al cărui doc este ancorată, a spus că a fost vorba despre teste tehnice, în cadrul lucrărilor de întreținere.

Superiahtul, evaluat la 700 de milioane de dolari, are printre dotări două heliporturi și o piscină care se transformă în ring de dans, potrivit Superyacht Times.

Contractul de andocare al navei „Scheherazade“ fusese plătit până în septembrie, potrivit unor documente fiscale văzute de CNN. Italian Sea Group nu spune cine a plătit și cine plătește în prezent aceste costuri. De la sechestrare, contribuabilii din Toscana au plătit peste 15 milioane de dolari pentru echipajul minim, format, potrivit presei locale, din britanici și ruși, care se schimbă de mai multe ori pe an. O echipă de filmare care a încercat să se apropie de navă anul trecut a fost alungată cu drone și tunuri cu apă.

Alte costuri includ paza, menită să împiedice atât accesul străinilor, cât și plecarea navei în timpul sechestrului.

Încă trei iahturi sub sechestru

Printre celelalte nave pe care Italia le plătește se numără „Lady M“, un superiaht elegant de aproximativ 64 de metri, deținut de Aleksei Mordașov. Mordașov este un apropiat al lui Putin și acționar majoritar al Severstal, cea mai mare companie rusă din domeniul oțelului și al mineritului. Forbes estimează averea lui la aproape 37 de miliarde de dolari.

„Lady M“ este sechestrată la Imperia și a costat deja contribuabilii italieni aproximativ două milioane de dolari, a declarat pentru Forbes Matteo Bonjean, directorul adjunct al portului Marina di Imperia.

Superiahtul „Lena“, de aproximativ 38 de metri (126 de picioare), deținut de Ghennadi Timcenko, un alt aliat al lui Putin, este întreținut în apropiere.

Toate navele sechestrate au echipaje care se ocupă de ele, plătite de statul italian. Printre alte cheltuieli se numără aerul condiționat, folosit pentru a împiedica apariția mucegaiului în interior.

Italia nu este singura în această situație

Italia nu este nici pe departe singura țară din Europa care suportă costuri pentru iahturi sechestrate. Germania are „Dilbar“, evaluat la 800 de milioane de dolari, deținut la un moment dat de sora magnatului rus Alișer Usmanov, aflat sub sancțiuni. Franța plătește pentru „Amore Vera“, al oligarhului Igor Secin, iar Spania întreține „Tango“, al oligarhului sancționat Viktor Vekselberg.

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Gibraltarul a reușit să scoată la licitație iahtul „Axioma“, de aproximativ 72 de metri (236 de picioare), al magnatului rus al oțelului Dmitri Pumpeanski, pentru circa 37,5 milioane de dolari, potrivit Reuters. SUA au vândut mai multe nave, între care „Amadea“, deținută de politicianul rus Suleiman Kerimov, sancționat de două ori.

Nu toate țările aleg să plătească întreținerea, dacă legile lor naționale nu o cer. Iahtul „Luminosity“, de aproximativ 108 metri , deținut de Andrei Guriev, aflat sub sancțiuni, este sechestrat în Muntenegru și a fost lăsat să ruginească și să se degradeze, potrivit unor imagini publicate pe rețelele sociale de Benetti Yachts, compania care a construit nava. Muntenegru a încercat să vândă iahtul în 2024, pentru 135 de milioane de euro, dar vânzarea a fost blocată. Nava rămâne în portul Porto Montenegro, din Tivat, notează CNN.

Poziția Romei

Premierul italian, Giorgia Meloni, a susținut ferm menținerea sancțiunilor împotriva oligarhilor ruși apropiați de Putin. Luna trecută, ea a avertizat Senatul italian că orice relaxare sau înțelegere cu Moscova ar fi „o alegere foarte riscantă“.

Mulți alții, inclusiv primarul din Trieste, Dipiazza, consideră că contribuabilii nu ar trebui să plătească pentru întreținerea „jucăriilor“ oligarhilor.