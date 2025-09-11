search
Consiliul Național de Securitate al Poloniei, convocat de urgență. „10 septembrie a fost un test pe care Rusia ni l-a dat"

Publicat:

Consiliul Național de Securitate al Poloniei s-a reunit joi după-amiază la Palatul Prezidențial din Varșovia, într-o ședință convocată de președintele Karol Nawrocki, ca urmare a pătrunderii unui număr mare de drone rusești în spațiul aerian al Poloniei, miercuri, 10 septembrie.

Vineri, la ora 21:00, ora Polonei, va avea loc o reuniune extraordinară a Consiliului de Securitate al ONU, convocată la solicitarea polonezilor. Este un moment istoric, fiind  prima dată când Polonia a inițiat în mod independent o întâlnire în acest mod, cerând o reacție internațională la evenimentele recente care au avut loc în această țară, potrivit televiziunii poloneze RMF 24.

Președintele Nawrocki a afirmat că Polonia este vizată de patru ani de un război hibrid, avertizând opinia publică să nu cadă pradă dezinformării rusești.

„Dacă cineva avea îndoieli că Polonia participă la un război hibrid de patru ani, poate renunța la aceste îndoieli începând de ieri (...)Acest război se desfășoară pe uscat, pe apă și în aer. Participăm la acest război și în sfera socială, sub forma dezinformării” a spus  președintele, citat de presa poloneză.

Karol Nawrocki a subliniat că „10 septembrie a fost un test pe care Federația Rusă ni l-a dat și care trebuia să testeze reziliența societății noastre și stabilitatea instituțiilor și alianțelor noastre”.

Rest dintr-o dronă rusească doborâtă de Polonia. FOTO:X
„Am impresia că Polonia a trecut acest test”, a adăugat Nawrocki.

Reuniunea ONU, convocată oficial de Coreea de Sud

Cererea Polonei de a convoca o reuniune extraordinară a Consiliului de Securitate al ONU a fost susținută de țările europene, iar reuniunea a fost convocată oficial de Coreea de Sud, care prezidează Consiliul de Securitate al ONU în septembrie, potrivit RMF 24

Acesta este un semnal clar că problema are nu doar o dimensiune regională, ci și una globală, notează sursa citată.

Încă nu se știe cine va reprezenta Polonia în timpul întâlnirii de vineri. În mod tradițional, este reprezentantul permanent al Republicii Polone la ONU, dar în circumstanțe excepționale, a vorbit și ministrul Afacerilor Externe sau chiar președintele. O decizie în această privință nu a fost încă luată, notează sursa citată.

Șeful diplomației poloneze, vicepremierul Radosław Sikorski, a subliniat importanța viitoarei reuniuni.

Scopul este „de a atrage atenția întregii lumi asupra acestui atac fără precedent al dronelor rusești asupra unui stat membru nu numai al ONU, ci și al Uniunii Europene și NATO", a remarcat vicepremierul.

Ministrul adjunct de externe Marcin Bosacki a informat că ministrul de externe Radosław Sikorski nu va participa la întâlnire.

Europa

