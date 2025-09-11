Un analist dezvăluie ce a determinat atacul cu drone al Rusiei asupra Poloniei

Rusia testează limitele răbdării Occidentului. După ce drone rusești au violat spațiul aerian al Poloniei, analiștii avertizează că incidentul nu este doar o întâmplare, ci parte a unei strategii mai ample de presiune psihologică asupra unui aliat-cheie al Ucrainei. Varșovia simte, tot mai apăsat, cum războiul "bate la ușă".

Potrivit analistului în relații ucraino-polone, Evgheni Magda, citat de Radio Svoboda, atacul cu drone a fost "un mesaj calculat", destinat nu doar opiniei publice poloneze, ci întregii Europe. Contextul este semnificativ: decizia premierului Donald Tusk de a închide granița cu Belarus în timpul exercițiilor militare ruso-belaruse "Zapad-2025" ar fi accelerat reacția Moscovei.

Presiune psihologică în stil rusesc

„Exercițiile militare sunt, în esență, o formă de intimidare”, subliniază Magda. Rusia este expertă în acest tip de război hibrid, în care propaganda, gesturile demonstrative și incursiunile tactice se combină pentru a submina stabilitatea și încrederea în rândul populației. „Polonia a devenit o țintă nu doar militară, ci și simbolică, fiind principalul hub de sprijin pentru Ucraina”, avertizează analistul.

Europa nu-și mai permite „poziția struțului”

În timp ce Varșovia își intensifică eforturile de reînarmare și crește bugetul apărării, Magda atrage atenția că, în lipsa unei viziuni strategice comune la nivel european, aceste măsuri riscă să rămână izolate.

„Dacă Europa își imaginează că Rusia se va opri de la sine, se înșală. Prețul va fi mult mai mare decât pare astăzi,” avertizează expertul.

În opinia sa, este momentul ca Ucraina și Polonia să-și formuleze un calendar comun de cooperare în domeniul securității, care să meargă dincolo de retorica diplomatică.

Fără un „spate sigur”, războiul devine imposibil

Magda insistă asupra rolului esențial al Poloniei ca zonă de sprijin logistic pentru armata ucraineană. „Înțeleg că războiul se duce în Ucraina, iar Polonia doar simte suflul lui. Dar dacă uităm că Polonia este un veritabil spate pentru Ucraina, atunci vom avea o problemă majoră”, afirmă acesta.

El face apel la clasa politică de la Varșovia să pună între paranteze conflictele interne și să se concentreze pe prioritățile reale ale momentului: securitatea națională și stabilitatea regiunii.

Un front comun, o singură miză: oprirea agresorului

Cu toate tensiunile și diferențele, în ambele țări există o masă critică de lideri, militari și cetățeni care înțeleg dimensiunea pericolului. Acest lucru, susține Magda, reprezintă o bază solidă pentru adâncirea cooperării bilaterale, inclusiv în domeniul apărării.