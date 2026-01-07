Călătorii gratuite prin Europa pentru tinerii de 18 ani. UE lansează o nouă rundă DiscoverEU

Comisia Europeană a lansat o nouă rundă a programului DiscoverEU, punând la dispoziția tinerilor născuți în 2007 peste 40.000 de permise gratuite pentru a călători prin Europa. Cei selectați vor primi și un card de reduceri pentru transport, cazare și activități culturale, într-o ediție specială care marchează 40 de ani de la crearea spațiului Schengen.

Comisia Europeană a anunțat, miercuri, deschiderea unei noi runde DiscoverEU, oferind tinerilor de 18 ani din întreaga Europă peste 40.000 de permise de călătorie gratuite, potrivit unui comunicat al Executivului comunitar. Inițiativa se adresează tinerilor născuți în 2007 și face parte din programul Erasmus+, având ca scop promovarea mobilității, a schimburilor culturale și a unității europene, informează Agerpres.

Pe lângă permisul de călătorie, participanții vor beneficia de un card de reduceri, care le va oferi mii de discounturi pentru activități culturale, cazare, transport local, alimente și alte servicii. Programul va contribui și la așa-numita „Busolă culturală pentru Europa”, printr-o promovare mai puternică a rutelor culturale DiscoverEU, o colecție de destinații europene atent selectate pentru pasionații de film, modă, gastronomie, arte plastice și multe altele.

Întâlniri și sesiuni de informare pentru participanți

O parte importantă a experienței DiscoverEU va fi reprezentată de sesiunile de informare înainte de plecare și de reuniunile dedicate participanților. Una dintre aceste întâlniri va avea loc la Lyon, în Franța, în luna iulie, în cadrul Săptămânii Europene a Tineretului 2026, eveniment axat pe solidaritate și echitate. Peste 200 de tineri călători din toată Europa sunt așteptați să participe.

Ediția din acest an are și o semnificație simbolică, deoarece marchează 40 de ani de călătorii fără frontiere în Europa, de la semnarea acordului Schengen. „DiscoverEU oferă miilor de tineri europeni șansa de a explora continentul nostru, de a cunoaște oameni noi și de a experimenta în mod direct valoarea liberei circulații. Această ediție specială a celei de-a 40-a aniversări a spațiului Schengen ne reamintește că mobilitatea este un drept pe care îl prețuim; o piatră de temelie a identității noastre europene comune”, a declarat Glenn Micallef, comisarul pentru echitate între generații, tineret, cultură și sport.

Interes record pentru program

Această rundă a fost deschisă tinerilor născuți între 1 ianuarie și 31 decembrie 2007, atât din statele membre ale Uniunii Europene, cât și din țările asociate programului Erasmus+, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Macedonia de Nord, Serbia și Turcia și a atras 246.782 de cereri.

De la lansarea programului, în 2018, peste 1,9 milioane de tineri au aplicat pentru un permis DiscoverEU, iar 431.931 dintre ei au primit un bilet de călătorie. Și în această ediție vor fi aplicate măsuri speciale pentru a asigura accesul tinerilor din insule, regiuni ultraperiferice sau zone îndepărtate.