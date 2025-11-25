search
Marți, 25 Noiembrie 2025
Condiția pentru o pace bună în Ucraina necesită „o serie de garanții de securitate foarte robuste”, transmite Macron

Război în Ucraina
Publicat:

Preşedintele francez Emmanuel Macron a afirmat marţi, 25 noiembrie, că ar exista „în cele din urmă o şansă de a realiza progrese reale către o pace bună” între Ucraina şi Rusia.

Emmanuel Macron/FOTO: Profimedia
Emmanuel Macron/FOTO: Profimedia

„Dar condiţia absolută pentru o pace bună este o serie de garanţii de securitate foarte robuste şi nu doar garanţii pe hârtie”, a avertizat şeful statului francez în timpul unei videoconferinţe a „Coaliţiei voinţei”, scrie Agerpres.

El a precizat că secretarul de stat american Marco Rubio se va alătura acestei reuniuni a coaliţiei alcătuite în principal din ţări europene care doresc să furnizeze aceste garanţii Ucrainei.

Ucraina a avut parte de promisiuni afectate de agresiunile ruse succesive şi în consecinţă sunt necesare garanţii solide”, a insistat preşedintele Macron.

Aceste declaraţii intervin într-un moment când diplomaţia este din nou în plină activitate pentru a încerca să găsească o soluţionare negociată a conflictului din Ucraina, după publicarea unui plan american ce a făcut obiectul discuţiilor în ultimele zile.

„Suntem în mod clar într-un moment crucial. Negocierile beneficiază de un nou elan şi trebuie să profităm de acest impuls. Aş dori să salut faptul că reuniunile de la Geneva, din 23 noiembrie, au permis o discuţie deschisă şi constructivă între Ucraina şi SUA”, a adăugat Emmanuel Macron.

Marți, un oficial american a declarat pentru CBS News, marți, 25 noiembrie, că guvernul Ucrainei a „acceptat un acord de pace” intermediat de administrația Trump pentru a opri atacul Rusiei care durează de aproape patru ani.  

Consilierul ucrainean Rustem Umerov a declarat că președintele Zelenski ar putea merge la Washington înainte de sfârșitul lunii noiembrie pentru finalizarea înțelegerii. În paralel, secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, s-a întâlnit cu oficiali ruși la Abu Dhabi.

Rusia nu a reacționat imediat, dar ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a precizat că Moscova acționează „profesionist” și așteaptă să fie informată despre rezultatele consultărilor.

Planul de pace al administrației Trump nu mai include o clauză care limitează dimensiunea Forțelor Armate Ucrainene. 

Proiectul inițial prevedea reducerea armatei Kievului, care numără în prezent aproape 1 milion de oameni, la 600.000. Planul alternativ, pregătit de Ucraina și Europa, avea o limită de 800.000. În plus, a fost eliminată o clauză care acorda amnistie Rusiei pentru crimele de război.

Europa

