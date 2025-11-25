search
Marți, 25 Noiembrie 2025
Adevărul
Secretarul armatei SUA poartă discuții de pace cu delegația rusă la Abu Dhabi

Război în Ucraina
Secretarul armatei americane, Dan Driscoll, s-a deplasat la Abu Dhabi luni pentru negocieri cu Kirilo Budanov, șeful serviciilor secrete militare ale Ucrainei, și cu o delegație rusă, a relatat Financial Times (FT).

Driscoll și echipa rusă au început discuțiile în noaptea de 24 noiembrie, a relatat FT, citând două surse la curent cu situația.

Numele delegaților ruși nu au fost specificate.

„The Kyiv Independent” nu a putut verifica aceste rapoarte la momentul publicării.

Driscoll se întâlnește marți, la Abu Dhabi, cu oficiali ruși, pentru a discuta planul de pace menit să pună capăt războiului din Ucraina, o întâlnire rară între liderii militari de rang înalt ai acestor țări și la care nu vor participa secretarul de stat Marco Rubio sau alți negociatori americani, comentează Politico.

Șeful armatei SUA urmează să le prezinte rușilor cadrul de pace negociat duminică între SUA și Ucraina, potrivit unui înalt oficial american, citat de publicația americană.

Driscoll prezintă un plan redus de la 28 de puncte la aproximativ 19, după ajustări ucrainene ale cerințelor ca Ucraina să cedeze regiunea Donbas Rusiei și a altor chestiuni sensibile referitoare la teritoriu, potrivit a două persoane familiarizate cu negocierile. Aceste chestiuni au fost lăsate pentru a fi discutate de președintele Donald Trump și de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Întreaga echipă a președintelui Trump, inclusiv secretarul Rubio, trimisul special Witkoff și mulți alții, a lucrat în forță timp de 10 luni pentru a pune capăt acestui război lipsit de sens și distructiv”, a transmis Departamentul de Stat într-un comunicat.

Presupuse discuții au loc în urma negocierilor dintre reprezentanții SUA, Ucrainei și Europei la Geneva, Elveția, privind cel mai recent plan de pace susținut de președintele american Donald Trump.

Driscoll — surprinzătorul nou negociator internațional pe care Trump îl numește „omul său de drone” datorită muncii sale în domeniul programelor de modernizare a armatei — a aterizat luni seară la Abu Dhabi. El a petrecut o parte din săptămâna trecută la Kiev, unde s-a întâlnit cu Zelenski și cu zeci de ambasadori înainte de a li se alătura lui Rubio și altora la Geneva la întâlnirea cu liderii europeni.

Rubio și negociatorul-șef al lui Trump pentru Ucraina, Steve Witkoff, s-au întors la Washington. Jared Kushner, ginerele lui Trump și un alt negociator, a zburat și el înapoi în SUA, în timp ce Comandantul Suprem al Forțelor Aliate ale NATO, Alexus Grynkewich, s-a îndreptat spre Bruxelles pentru a-i informa pe aliații NATO.

Planul de pace în 28 de puncte, elaborat cu ușile închise de trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și de trimisul Kremlinului, Kirill Dmitriev, a suscitat reacții negative în Ucraina și Europa din cauza prevederilor considerate faborabile Moscovei. Planul în varianta inițială prevedea concesii teritoriale ample din partea Ucrainei, un angajament constituțional că nu va adera niciodată la NATO și reduceri semnificative ale armatei ucrainene.

Mesajul lui Volodimir Zelenski

În discursul său de seară din 24 noiembrie, președintele Volodimir Zelenski a declarat că planul a fost redus față de cele 28 de puncte inițiale în urma discuțiilor de la Geneva și că versiunea revizuită este mai aliniată nevoilor Ucrainei.

Zelenski a spus că este nevoie de mai multă muncă pentru finalizarea acordului și a descris procesul ca fiind „foarte dificil”.

„În prezent, după (discuţiile de la) Geneva, sunt mai puţine puncte, nu mai sunt 28, şi multe elemente corecte au fost incluse în acest cadru.

Mai sunt încă lucruri la care trebuie să lucrăm împreună, nu este uşor să elaborăm documentul final şi trebuie să facem totul cum se cuvine. Apreciem faptul că majoritatea lumii este gata să ne ajute şi că partea americană are o atitudine constructivă. De fapt, ieri (duminică - n.r.) au avut loc întâlniri toată ziua, a fost o muncă dificilă, extrem de detaliată.

„Echipa noastră a raportat deja astăzi despre noul proiect de măsuri şi aceasta este realmente abordarea corectă. Problemele sensibile, cele mai delicate puncte, le voi discuta cu preşedintele Trump”, a adăugat preşedintele ucrainean, confirmând ceea ce dezvăluise anterior Financial Times.

