Compania Mars investeşte un miliard de euro în Europa, în timp ce este anchetată de Comisia Europeană

Mars, una dintre cele mai mari companii din industria alimentară la nivel global, a anunțat că va investi 1 miliard de euro în operațiunile sale europene până în 2026, în ciuda faptului că este vizată de o anchetă antitrust deschisă de Comisia Europeană privind concurenţa neloială.

Noua rundă de investiții va acoperi modernizarea și extinderea celor 24 de fabrici din 10 țări ale Uniunii Europene, cu scopul declarat de a stimula inovația, sustenabilitatea și competitivitatea regională, dintr-o „regiune esențială pentru succesul global”.

În timp ce gigantul din industria alimentară îşi anunţă extinderea, Comisia Europeană analizează cu atenție planul Mars de a achiziționa Kellanova, producătorul brandului Pringles, o tranzacție care ridică semne de întrebare legate de posibila reducere a concurenței pe piața europeană a snackurilor. Verdictul este așteptat până pe 19 decembrie.

Planurile Mars

Printre proiectele anunțate se numără investiții de 250 de milioane de euro în Polonia, unde fabrica de ciocolată din Janaszówek își va spori capacitatea cu 63%, prin tehnologii avansate de automatizare și ambalaje reciclabile. Alte 100 de milioane de euro sunt direcționate spre modernizarea unităților de producție din Franța, cu accent pe digitalizare și eficiență energetică.

Dincolo de eficiența operațională, Mars se concentrează și pe tranziția verde: susține trecerea fabricilor sale din Franța și Lituania la energie regenerabilă și investește în reducerea emisiilor de metan din sectorul agricol prin inițiativa sa „Moo’ving Dairy Forward Plan”, transmite compania pe site-ul său oficial.

Mars subliniază că 85% din produsele sale comercializate în UE sunt fabricate în cadrul blocului comunitar, iar cei 25.000 de angajați din regiune contribuie la exporturi în peste 100 de piețe globale.

Chiar dacă viitorul achiziției Kellanova rămâne incert, strategia Mars este clară: compania mizează puternic pe Europa, nu doar ca piață de desfacere, ci și ca centru de producție, inovație și dezvoltare durabilă.

„Având în vedere că regiunea reprezintă un centru crucial pentru operațiunile globale, această investiție reflectă angajamentul pe termen lung al Mars față de creșterea economică a UE, leadershipul în materie de sustenabilitate și inovarea orientată către consumatori”, a declarat Claus Aagaard, directorul financiar al Mars.