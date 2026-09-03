Comoară vikingă de 18,5 kilograme de argint, descoperită în Danemarca. Un bărbat își amenaja terasa când a găsit tezaurul vechi de 1.100 de ani

O descoperire arheologică impresionantă a fost făcută în Danemarca, după ce un bărbat care își pregătea terenul pentru construirea unei terase a dat peste un tezaur viking format din aproximativ 18,5 kilograme de argint. Comoara, veche de circa 1.100 de ani, conține aproape 700 de obiecte și este considerată cea mai mare descoperire de argint din perioada vikingă făcută până acum în Danemarca, potrivit Nordjyske Museer.

Comoară vikingă de 18,5 kilograme de argint. Foto: Nordjyske Museer

Tezaurul a fost găsit în zona Rebild. Proprietarul lucra în curte când unealta cu care săpa a lovit un obiect îngropat și a scos un sunet neobișnuit. Curios, bărbatul a început să caute cu mâinile în pământ și a descoperit primele piese de argint, notează Libertatea.

Aproape 700 de obiecte, între care monede și un ciocan al lui Thor

Comoara datează din secolul al X-lea și este alcătuită din lingouri, bijuterii, brățări, fragmente de argint și 47 de monede, unele întregi, altele rupte.

Printre artefactele descoperite se află și un mic ciocan al lui Thor, simbol asociat religiei și mitologiei nordice din perioada vikingă.

O parte importantă a tezaurului a fost găsită într-un vas de lut. Aproximativ 320 de obiecte, care cântăresc în total 6,4 kilograme, se aflau încă în recipient. Alte piese au fost împrăștiate în sol.

Cantitatea de argint face ca această descoperire să fie de aproape trei ori mai grea decât precedentul mare tezaur de argint din Epoca Vikingilor găsit în Danemarca.

Monede venite din Anglia și lumea islamică

Artefactele oferă cercetătorilor și indicii despre amploarea comerțului din perioada vikingă. Printre monede se află atât exemplare anglo-saxone, cât și monede provenite din lumea islamică, ceea ce demonstrează că rețelele comerciale ale vikingilor se întindeau pe distanțe considerabile.

Două dintre monede au fost emise în timpul domniei regelui Edward cel Bătrân, care a condus Anglia între anii 899 și 924. Acestea reprezintă un indiciu important pentru datarea tezaurului în secolul al X-lea.

Una dintre barele de argint descoperite poartă o inscripție runică. Cercetătorii au interpretat provizoriu textul drept „hutu”, însă nu au stabilit încă dacă este vorba despre un nume sau despre un marcaj care indica proprietarul obiectului.

„Ca și cum ai descoperi un seif din Epoca Vikingilor”

Modul în care sunt grupate piesele oferă informații despre felul în care era folosit argintul în acea perioadă. Lingourile și multe dintre fragmentele metalice au greutăți care se repetă în anumite categorii, ceea ce indică faptul că argintul putea servi atât drept rezervă de avere, cât și ca mijloc de plată.

Arheologul Torben Sarauw a descris descoperirea ca fiind asemănătoare cu găsirea unui „seif din Epoca Vikingilor”.

Rămâne însă necunoscut motivul pentru care proprietarul comorii a ales să o ascundă și, mai ales, de ce nu s-a mai întors pentru a o recupera.

Tezaurul urmează să fie analizat și evaluat de Muzeul Național al Danemarcei. Valoarea oficială nu a fost stabilită încă. Cele 18,5 kilograme de argint ar valora aproximativ 38.000 de dolari, însă importanța istorică a celor aproape 700 de artefacte ar putea fi considerabil mai mare decât valoarea metalului în sine.