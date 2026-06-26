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Comisia Europeană propune excluderea bărbaților ucraineni cu obligații militare din schema de protecție temporară

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Comisia Europeană a propus excluderea bărbaților ucraineni cu vârste între 23 și 60 de ani, care pot fi încorporați, din schema de protecție temporară a UE. Măsura are ca scop sprijinirea forțelor armate ale Ucrainei.

Soldați ucraineni/FOTO: AFP
Soldați ucraineni/FOTO: AFP

Euronews scrie că propunerea vine după ce mai multe state membre au cerut înăsprirea regulilor privind protecția temporară, invocând dificultățile de integrare și nevoia Ucrainei de mai mult personal militar.

Inițiativa este susținută și de autoritățile de la Kiev, care, în baza legii marțiale, interzic majorității bărbaților cu vârsta de peste 23 de ani să părăsească țara.

Propunerea noastră ține cont de nevoile de apărare aflate în evoluție ale Ucrainei”, a declarat comisarul european pentru afaceri interne, Magnus Brunner.

Potrivit noii măsuri, protecția temporară nu ar trebui acordată „persoanelor care nu pot părăsi în mod legal Ucraina din cauza obligațiilor lor militare”.

În practică, acest lucru înseamnă excluderea tuturor bărbaților cu vârste între 23 și 60 de ani. Legislația ucraineană prevede însă excepții pentru persoanele cu dizabilități, cele declarate inapte pentru serviciul militar, tații a trei sau mai mulți copii sub 18 ani și persoanele care îngrijesc permanent rude bolnave.

În ciuda legii marțiale, unii bărbați ucraineni aflați la vârsta recrutării au trecut ilegal granițele țării și au obținut protecție temporară în statele UE în ultimii ani.

Bărbații adulți reprezintă 26,6% dintre refugiații ucraineni din Europa, însă nu există date privind câți dintre aceștia sunt de vârstă militară sau câți au ajuns în Uniunea Europeană în mod ilegal.

Schema de protecție temporară, introdusă de UE după invazia Rusiei din 2022 și de care au beneficiat peste patru milioane de ucraineni, ar urma să fie prelungită până în martie 2028. Persoanele care au obținut deja acest statut nu îl vor pierde, iar propunerea Comisiei Europene trebuie aprobată de statele membre.

Joi, Guvernul Danemarcei a propus o restricție similară. Bărbații ucraineni cu vârste între 23 și 60 de ani vor putea primi permis de ședere doar dacă dovedesc că sunt scutiți de serviciul militar. 

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