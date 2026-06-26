Comisia Europeană propune prelungirea cu încă un an a protecției temporare pentru refugiații din Ucraina

Comisia Europeană a propus, vineri, prelungirea cu încă un an a protecției temporare acordate persoanelor care au fugit din Ucraina după declanșarea invaziei ruse. Dacă va fi aprobată de Consiliul Uniunii Europene, măsura va rămâne în vigoare până la 4 martie 2028.

Executivul european arată că situația de securitate din Ucraina rămâne instabilă, iar nevoia de protecție pentru persoanele strămutate persistă.

În același timp, Comisia propune ca protecția temporară să nu mai fie acordată, ca regulă generală, persoanelor care sosesc ulterior în Uniunea Europeană fără a avea autorizația autorităților ucrainene de a părăsi țara, în condițiile obligațiilor militare impuse în Ucraina.

Pregătiri pentru perioada de după protecția temporară

Comisia Europeană le cere, totodată, statelor membre să accelereze pregătirile pentru o tranziție coordonată după încheierea regimului de protecție temporară, în conformitate cu recomandările adoptate de Consiliul UE în 2025.

Aceste măsuri ar urma să includă atât posibilitatea ca refugiații să obțină forme de ședere pe termen lung în statele membre, cât și sprijin pentru întoarcerea și reintegrarea în Ucraina, atunci când situația o va permite.

În acest scop, Comisia va dezvolta, împreună cu statele membre interesate și autoritățile ucrainene, un program-pilot de întoarcere voluntară și reconstrucție. Acesta va oferi sprijin persoanelor care aleg să revină în Ucraina, inclusiv în găsirea unui loc de muncă, a unei locuințe și în accesul la educație.

Aproape 4,4 milioane de beneficiari în UE

Potrivit Comisiei Europene, aproape 4,4 milioane de persoane strămutate din Ucraina beneficiază în prezent de protecție temporară în Uniunea Europeană, iar numărul acestora s-a menținut stabil și chiar a înregistrat o ușoară creștere din 2024.

„Europa este alături de Ucraina. Astăzi propunem prelungirea cu încă un an a protecției temporare pentru ucrainenii aflați în Uniunea Europeană. În același timp, trebuie să ne pregătim pentru viitor, sprijinind apărarea și reconstrucția Ucrainei și asigurând o tranziție responsabilă atunci când condițiile o vor permite”, a declarat comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner.

Propunerea urmează să fie analizată și adoptată de Consiliul Uniunii Europene.