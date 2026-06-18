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Ursula von der Leyen a îndemnat țările UE să limiteze primirea refugiaților ucraineni

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Război în Ucraina
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Comisia Europeană pregătește o nouă propunere privind statutul refugiaților ucraineni din Uniunea Europeană, iar una dintre ideile aflate în discuție ar putea viza limitarea accesului la protecția temporară pentru bărbații de vârstă militară.

Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski/FOTO:Profimediaâ
Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski/FOTO:Profimediaâ

Potrivit publicațiilor germane Der Spiegel și dpa, care au consultat o scrisoare transmisă liderilor europeni de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Bruxellesul intenționează să propună prelungirea mecanismului de protecție temporară acordat cetățenilor ucraineni care au fugit din calea războiului declanșat de Rusia.

În același timp, documentul subliniază că eventualele măsuri trebuie concepute astfel încât să nu afecteze capacitatea Ucrainei de a se apăra.

Deși scrisoarea nu menționează explicit categorii de persoane care ar urma să fie excluse, formularea a fost interpretată de mai multe publicații occidentale drept o posibilă referire la bărbații ucraineni aflați la vârsta recrutării.

Discuții la nivel european

Subiectul nu este nou. În ultimele luni, mai multe state membre ale Uniunii Europene au ridicat problema impactului pe care exodul populației îl are asupra capacității Ucrainei de a-și susține efortul de război.

Potrivit unor informații apărute anterior în presa europeană, miniștrii de interne din statele membre au analizat propuneri susținute de Germania și alte țări privind limitarea accesului la procedura simplificată de protecție temporară pentru cetățenii ucraineni cu vârste cuprinse între 23 și 60 de ani.

În prezent, în baza Directivei privind protecția temporară, ucrainenii beneficiază de drept de ședere, acces la piața muncii, servicii medicale și educație fără a fi obligați să parcurgă procedurile clasice de azil.

Peste patru milioane de ucraineni beneficiază de protecție în UE

De la începutul invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022, peste 4,3 milioane de cetățeni ucraineni au primit protecție temporară în statele Uniunii Europene.

Între timp, mai multe guverne europene au început să își revizuiască politicile de sprijin.

Polonia a redus o parte dintre beneficiile sociale acordate refugiaților ucraineni, iar Germania a modificat, începând din 2025, sistemul de asistență pentru noii veniți, aceștia urmând să primească ajutoare similare solicitanților de azil, mai mici decât prestațiile acordate anterior.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat în repetate rânduri că Ucraina are nevoie de mai mulți tineri acasă, în contextul continuării războiului cu Rusia.

Decizia finală este așteptată în această vară

Actualul mecanism european de protecție temporară este valabil până la 4 martie 2027, însă Comisia Europeană pregătește deja propunerea privind perioada următoare.

Potrivit publicației Euractiv, statele membre analizează posibilitatea ca eventualele restricții să se aplice doar persoanelor care vor solicita protecție în viitor, fără a afecta drepturile celor care beneficiază deja de acest statut.

O decizie la nivelul Uniunii Europene este așteptată în luna iulie, iar dacă nu va fi obținut un consens, discuțiile ar putea fi reluate în septembrie.

Directiva privind protecția temporară, activată pentru prima dată în martie 2022, a fost considerată una dintre cele mai importante măsuri de solidaritate adoptate de Uniunea Europeană după izbucnirea războiului, oferind milioane de refugiați acces rapid la protecție și servicii esențiale fără a suprasolicita sistemele naționale de azil.

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