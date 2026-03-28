Atac cibernetic asupra site-urilor Uniunii Europene. Investigație privind sustragerea unor date

Comisia Europeană a anunțat că investighează un atac cibernetic care a vizat infrastructura sa online, incident produs marți și care ar fi dus la sustragerea unor date.

Potrivit informațiilor preliminare, atacul a vizat platforma europa.eu, infrastructura de cloud computing utilizată pentru găzduirea site-urilor instituțiilor europene, inclusiv ale Comisiei Europene, Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene.

Reprezentanții Comisiei au precizat că au fost luate „măsuri imediate” pentru limitarea efectelor atacului, iar reacția rapidă a permis evitarea unor întreruperi majore ale site-urilor vizate.

„Concluziile preliminare ale anchetei noastre în curs sugerează că au fost sustrase date de pe aceste site-uri web”, au transmis oficialii europeni, subliniind totodată că sistemele interne ale instituției nu au fost afectate, relatază publicația Euractiv.

Deocamdată, nu este cunoscut cine se află în spatele atacului. Comisia Europeană a anunțat că va contacta instituțiile UE care ar fi putut fi afectate și că va continua monitorizarea situației.

În perioada următoare, autoritățile europene vor analiza în detaliu incidentul pentru a identifica vulnerabilitățile și pentru a consolida măsurile de securitate cibernetică.