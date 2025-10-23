search
Joi, 23 Octombrie 2025
Se trece la ora de iarnă 2025: Ce trebuie să știi despre somn, organism și curiozități surprinzătoare. De ce are loc schimbarea

Publicat:

România se pregătește pentru trecerea anuală la ora de iarnă 2025, care va avea loc în noaptea de 25 spre 26 octombrie. În această noapte, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, 04:00 devenind ora 03:00. Primim astfel un „bonus” de odihnă.

Un ceas cu o căciuliță simbolizând trecerea la ora de iarnă Foto Shutterstock
În noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025 trecem la ora de iarnă. Ceasurile se dau înapoi Shutterstock

Schimbarea orei 2025 nu înseamnă doar o ajustare tehnică a ceasurilor, ci și o adaptare la ritmul anotimpului rece. În rândurile de mai jos vei afla de ce are loc această modificare, ce efecte are asupra organismului, ce spun specialiștii despre perioada de acomodare și ce curiozități mai puțin cunoscute se ascund în spatele acestei practici adoptate de țări din întreaga lume.

În noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025 se trece la ora de iarnă

Odată cu trecerea la ora de iarnă, vom câștiga o oră de somn în plus, dar și senzația că zilele devin mai scurte. Diminețile vor fi mai luminoase, însă serile se vor lăsa mai devreme, aducând cu ele o schimbare vizibilă în ritmul cotidian.

Pentru mulți, această noapte marchează momentul în care natura și programul nostru încep să se sincronizeze cu sezonul rece – când lumina, activitățile și chiar dispoziția par să se adapteze treptat la un tempo mai lent și mai liniștit.

Pe măsură ce străzile se cufundă mai devreme în întuneric, serile capătă un aer de toamnă autentică, iar fiecare oră câștigată sau pierdută pare să aibă un efect surprinzător asupra organismului.

De ce se schimbă ora iarna

Trecerea la ora de iarnă nu este un moft, ci o tradiție europeană cu rădăcini adânci. Scopul principal este optimizarea luminii naturale și eficientizarea consumului de energie, însă motivul istoric se leagă de necesitatea adaptării la ritmul soarelui.

Pe scurt, în timpul iernii, zilele sunt mai scurte, iar nopțile mai lungi. Ajustarea ceasului permite oamenilor să se trezească în lumină naturală și să profite la maximum de zi. Specialiștii spun că schimbarea orei reduce risipa de energie electrică, dar și ajută corpul să se sincronizeze cu mediul natural, chiar dacă mulți resimt primele efecte ale adaptării în primele zile: oboseală, somn agitat sau modificări ale dispoziției.

Cum ne recomandă specialiștii să ne adaptăm la schimbare

Experții în sănătate recomandă câteva trucuri simple pentru a trece mai ușor peste tranziția la ora de iarnă 2025:

  • Ajustați programul de somn cu câteva zile înainte – culcați-vă cu 15-30 de minute mai devreme în fiecare seară.
  • Expuneți-vă la lumina naturală dimineața – ajută la reglarea ceasului biologic.
  • Faceți mișcare moderată – plimbările în aer liber pot combate oboseala.
  • Evitați cafeaua seara, pentru ca organismul să se poată relaxa și adapta mai ușor.
  • Creați un ritual de relaxare – cititul, muzica sau meditația ajută creierul să accepte noua oră.

Pentru români, această schimbare este mai mult decât o ajustare tehnică – marchează simbolic trecerea în anotimpul rece, cu seri lungi, tradiții de toamnă și atmosfera inconfundabilă a zilelor de octombrie. Este momentul în care ne recalibrăm, atât fizic, cât și mental, pregătindu-ne pentru iarna ce urmează.

Curiozități despre ora de iarnă

Deși pare o simplă formalitate, trecerea la ora de iarnă are o istorie fascinantă și detalii mai puțin cunoscute.

Puțini știu că ideea schimbării orei a fost propusă încă din 1784 de Benjamin Franklin, ca măsură de economisire a lumânărilor. În Europa, sistemul a fost introdus după Primul Război Mondial, pentru a reduce consumul de energie. În prezent, peste 70 de țări folosesc ora de vară și de iarnă, însă multe altele – precum Japonia, China sau Islanda – se numără printre cele care au spus „nu” schimbării orei. 

În 2016, Turcia a adoptat ora permanentă, guvernul evidențiind avantaje precum mai multă lumină după muncă, economie mai stabilă, viață socială activă și reducerea efectelor schimbării orei.

Uniunea Europeană a discutat de mai multe ori posibilitatea renunțării la schimbarea orei, însă decizia a fost amânată, așa că România continuă tradiția și în 2025.

Efecte mai puțin cunoscute asupra organismului

Schimbarea orei nu afectează doar programul, ci și ritmul natural al corpului - ritmul circadian, cunoscut și ca „ceas intern” al organismului care este influențat de mai mulți factori externi, în special de lumină.

Chiar dacă efectele negative sunt mai reduse ca la schimbarea orei de vară, organismul tot are nevoie de 2–3 zile pentru a se adapta complet la noul program. În acest interval, pot apărea stări de oboseală sau tulburări ușoare de somn.

Expunerea la lumina naturală de dimineață ajută la reglarea ceasului biologic și a secreției de melatonină, hormonul care dictează calitatea somnului, pentru a-ți proteja energia și dispoziția.

De aceea, multe țări au renunțat la schimbarea orei și păstrează o oră standard permanentă, pentru ca lumina naturală să-ți alimenteze ritmul biologic zi de zi, protejând somnul, energia și starea de spirit.

Știați că...

În primele zile după trecerea la ora de iarnă, numărul de accidente rutiere crește ușor, mai ales din cauza întunericului care se lasă mai devreme. Polițiștii recomandă prudență în trafic, în special la orele de vârf.

Un moment simbolic al toamnei

Schimbarea orei nu este doar o chestiune de ceasuri, ci și o tranziție, o trecere simbolică spre un alt ritm al vieții. Este clipa în care ne permitem să încetinim puțin, să ne bucurăm de serile lungi, de liniștea toamnei, poate cu o cană de ceai și de o oră în plus pentru noi înșine.

