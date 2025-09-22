Echinocțiul de toamnă 2025: ziua scade, iar noaptea devine tot mai lungă. Ce trebuie să faci pe 22 septembrie

Astăzi, 22 septembrie 2025, la ora 21:19 (ora României), are loc echinocțiul de toamnă, momentul care marchează începutul toamnei astronomice. În această zi, durata zilei este aproape egală cu cea a nopții, fenomen vizibil pe tot globul.

După echinocțiu, zilele vor începe să scadă treptat în lungime, iar nopțile vor deveni mai lungi până la solstițiul de iarnă, ce va avea loc în jurul datei de 21 decembrie.

Echinocțiul marchează începutul toamnei astronomice, determinată de poziția Pământului în raport cu Soarele, când acesta trece prin punctul de longitudine astronomică 180°.

„Punctul echinocțiului de toamnă, numit și <punct autumnal> , se află pe sfera cerească la intersecția eclipticii (ce reprezintă proiecția pe sfera cerească a planului orbitei Pământului) cu ecuatorul ceresc, pe care Soarele îl traversează la aceasta dată, trecând din emisfera nordică a sferei cerești în cea sudică. Aflându-se deci la această data în dreptul ecuatorului ceresc, Soarele va răsări și va apune chiar în punctele cardinale est și vest, durata zilelor fiind astfel egală, indiferent de latitudine, cu cea a nopților. Singurele excepții le întâlnim în regiunile polare, în zona polului nord începând lunga noapte polară, iar în cea a polului sud Soarele ivindu-se deasupra orizontului, timp de 6 luni, până la momentul echinocțiului de primăvară”, scrie Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

Pe de altă parte, toamna meteorologică a început deja la 1 septembrie, fiind stabilită în funcție de temperaturile medii lunare.

Când trecem la ora de iarnă în 2025

România va trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025. Atunci, ceasurile se vor da înapoi cu o oră: ora 04:00 va deveni ora 03:00, ceea ce înseamnă o oră suplimentară de somn.

Această schimbare va aduce dimineți mai luminoase, dar și seri întunecate mai devreme, adaptând programul zilnic la durata mai redusă a zilei din sezonul rece.

Conform tradiției populare, în ziua echinocțiului, gospodarii trebuie să bată nucile și să scuture merii și gutuii.

De asemenea, este bine ca în ziua echinocțiului gospodarii să pregătească primul must din strugurii proaspăt culeși. Cei care au copii nu au voie să-i certe, pentru că aceștia nu vor avea noroc în viață.

Superstițiile spuneau că cine trece singur prin păduri ori câmpuri în această zi riscă „să deranjeze spiritele toamnei”. În schimb, cine gusta din roadele simbolice era considerat binecuvântat pentru lunile care urmau.

Urmatoarele date ale echinocțiului de toamnă

Echinocțiul de toamnă în 2026: 23 septembrie, ora 03:05 (ora României);

Echinocțiul de toamnă în 2027: 23 septembrie, ora 09:02 (ora României);

Echinocțiul de toamnă în 2028: 22 septembrie, ora 14:45 (ora României).