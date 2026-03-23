Video Tensiuni majore la Tirana: Proteste violente și ciocniri cu forțele de ordine pentru demisia premierului albanez

Capitala Albaniei a devenit duminică seara scena unor confruntări dure între forțele de ordine și mii de manifestanți care au ieșit în stradă pentru a cere plecarea de la putere a premierului Edi Rama. Protestul, marcat de incidente grave și utilizarea materialelor pirotehnice, a fost alimentat de acuzații de corupție care vizează actuala guvernare.

Manifestația a degenerat rapid în violențe, după ce grupuri de protestatari au atacat clădirile guvernamentale și autospecialele poliției cu artificii și cocktailuri Molotov, potrivit publicației locale Albanian Daily News.

În replică, forțele de ordine au intervenit în forță pentru a dispersa mulțimea, utilizând tunuri cu apă și gaze lacrimogene. Din cauza incidentelor, un fum dens a acoperit zone extinse din centrul orașului, reducând vizibilitatea și forțând retragerea temporară a participanților.

Sursa video: X/ @ULTIMAHORAENX

Confruntări în puncte cheie din oraș

Situația a devenit critică în zona Moscheii Namazgjah, unde au avut loc ciocniri directe între protestatari și polițiști. Conform relatărilor presei locale, în acest perimetru au fost lansate numeroase materiale pirotehnice care au agravat starea de tensiune.

De asemenea, sediul Guvernului a fost o altă țintă a furiei mulțimii; protestatarii au aruncat cu obiecte contondente și artificii spre clădire, în timp ce cordoanele de jandarmi au încercat să respingă asaltul și să restabilească ordinea.

Sursa video: X/ @NewsDayMundo

Miza politică a manifestațiilor

Mitingul a fost organizat la apelul liderului opoziției, Sali Berisha, având ca obiectiv principal înlăturarea guvernului condus de Edi Rama. Protestatarii îl acuză pe premier că oferă protecție politică unei colege de partid suspectate de fapte de corupție.

Deși organizatorii anunțaseră inițial un eveniment fără discursuri oficiale sau o scenă centrală, absența unei structuri rigide a contribuit la o atmosferă imprevizibilă, care a culminat cu actele de violență de pe străzile Tiranei.