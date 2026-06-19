Cocktailuri Molotov aruncate la o fabrică din Franța care a livrat echipamente militare Ucrainei: un cetățean din Belarus, arestat

Fabrica companiei franceze Delair, care a furnizat numeroase drone militare Ucrainei de la începutul războiului, a fost vizată de un atac cu cocktailuri Molotov. Un bărbat, cercetat pentru spionaj, a fost reținut în apropiere de autorități după ce a fost surprins filmând prototipuri de drone și a transmis imaginile către o persoană din Rusia, potrivit unor surse judiciare citate de presa franceză.

Dispozitivul incendiar a fost aruncat în apropierea unității de producție din zona Toulouse, la începutul lunii iunie, însă nu ar fi provocat pagube semnificative, întrucât nu a explodat complet

În urma incidentului, Parchetul din Toulouse a deschis o anchetă sub acuzația de distrugere de bunuri prin mijloace periculoase pentru persoane, potrivit Le Parisien.

La doar câteva zile de la acest eveniment, autoritățile franceze au reținut în apropierea fabricii un cetățean din Belarus, surprins în timp ce filma un prototip de dronă.

Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi transmis, ulterio, imaginile către o persoană aflată în Rusia, iar asupra sa a fost descoperite echipamente considerate de ultimă generație.

Surse apropiate anchetei afirmă că acesta a fost observat în mod repetat în zona unității de producție înainte de reținere, fapt care a ridicat suspiciuni suplimentare privind activitatea sa.

Bărbatul este cercetat sub acuzația de spionaj, însă procurorii francezi nu au stabilit până în acest moment dacă există o legătură directă între reținerea sa și incidentul cu cocktailuri Molotov.

Autoritățile nu exclud, potrivit unor surse, o posibilă interferență a Rusiei, însă această ipoteză nu a fost confirmată oficial.

Franța a intensificat sprijinul militar acordat Kievului, inclusiv prin livrări de echipamente, precum rachete SCALP, obuziere Caesar, vehicule blindate AMX-10 RC și muniții AASM, dar și prin dezvoltarea de noi sisteme de drone destinate armatei ucrainene.