Ciro Grillo, fiul fondatorului Mișcării Cinci Stele, condamnat la opt ani de închisoare pentru viol în grup

Un tribunal din Sardinia l-a condamnat luni seară pe Ciro Grillo, fiul lui Beppe Grillo – fondatorul Mișcării Cinci Stele (M5S) – la opt ani de închisoare pentru viol în grup.

Alți doi co-inculpați au primit aceeași pedeapsă, iar un al patrulea a fost condamnat la șase ani și jumătate de închisoare. Procurorii solicitaseră nouă ani de detenție pentru fiecare dintre cei patru bărbați. Avocatul lui Ciro Grillo a anunțat, potrivit agenției italiene ANSA, că va face apel.

Cazul datează din iulie 2019, când Ciro Grillo – pe atunci în vârstă de 19 ani – și trei prieteni se aflau în vacanță într-o stațiune de lux de pe Costa Smeralda, în Sardinia. Potrivit acuzațiilor, bărbații ar fi filmat actul sexual cu presupusa victimă, un model italo-suedez, care a susținut că nu și-a dat consimțământul, notează AFP, potrivit Agerpres.

Cei patru bărbați ar fi îmbătat-o mai întâi pe tânăra de 19 ani, apoi ar fi violat-o, filmând totul cu telefoanele lor mobile. În plus, prietena victimei, care dormea pe canapea, a fost fotografiată fără consimțământul ei în câteva fotografii obscene, un factor care ar putea agrava acuzația de viol în grup.

Beppe Grillo, retras în ultimii ani din prim-planul politicii italiene, a stârnit proteste în 2021 după ce, în apărarea fiului său, a pus la îndoială versiunea victimei și a declarat că tinerii sunt „patru idioți, nu patru violatori”.