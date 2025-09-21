Un român, implicat într-o înșelătorie online: a încasat banii pe o cadă de hidromasaj pe care nu a mai livrat-o

Un bărbat din Rimini a vrut să-și transforme terasa într-un loc de relaxare cu ajutorul unei căzi cu hidromasaj cumpărate online. În schimb, visul său s-a transformat într-un coșmar: banii au dispărut, iar produsul nu a ajuns niciodată la el. În spatele ofertei se aflau un român și un italian, iar întreaga poveste s-a încheiat în sala de judecată

Totul a început în 2022, când bărbatul a găsit pe o platformă online o ofertă atractivă pentru o cadă cu hidromasaj. Imaginile cu plante decorative, familii zâmbitoare și promisiunea unei „căzi cu hidromasaj la preț redus” l-au convins să facă plata. Victima și-a descris așteptările astfel: „Un vis de relaxare pe terasă, printre bule și hidromasaj”.

Numai că, după ce a transferat banii, produsul nu a mai ajuns niciodată. Telefonul pentru asistență nu răspundea, iar emailurile au rămas fără replică. Visul s-a spulberat rapid, scrie publicația italiană Il Resto del Carlino.

Plângere la poliție și descoperirea schemei

Convins că a fost înșelat, bărbatul a apelat la avocatul Alessandro Pierotti din Rimini și a depus plângere. Poliția a descoperit rapid o schemă bine pusă la punct: banii fuseseră virați într-un cont pe numele unui cetățean român, care între timp dispăruse și nu putea fi găsit în Italia. În paralel, numărul de telefon de pe anunț era înregistrat pe firma unui italian de 55 de ani, cel care teoretic răspundea la reclamații, dar care în realitate „nu a ridicat niciodată receptorul”.

O lecție despre capcanele internetului

Procesul a continuat doar împotriva italianului, deoarece românul a rămas de negăsit. Nici italianul nu s-a prezentat în sala de judecată și nu a oferit nicio explicație.

Judecătoarea din Rimini a considerat probele clare și l-a condamnat pe italian la patru luni de închisoare cu suspendare pentru înșelăciune agravată, obligându-l totodată să plătească despăgubiri de 700 de euro victimei și cheltuielile de judecată. Pentru păgubit, experiența a însemnat nu doar pierderea banilor, ci și dezamăgirea unui vis de relaxare care s-a transformat într-un dosar penal.