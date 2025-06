Circa 800 de copii morţi, înmormântați în secret într-o groapă comună din Irlanda, vor fi exhumaţi

În 2014, Catherine Corless a dezvăluit că 796 de copii au fost îngropaţi în secret într-o groapă comună, în Irlanda. Aceşti copii, născuţi în afara căsătoriei, fuseseră separaţi de mamele lor şi plasaţi într-un cămin religios.

Femeia a luptat zeci de ani pentru a dezvălui acest scandal, iar acum, după mai bine de un deceniu, sunt pe cale să înceapă primele exhumări, relatează AFP.

„A fost o luptă crâncenă”, a declarat pentru AFP Catherine Corless, în vârstă de 71 de ani, scrie News.

Luni, experţii vor delimita perimetrul fostei fose septice a casei St Mary a surorilor de la Bon Secours. Obiectivul este de a începe căutările în luna iulie.

Totul a început în 2014. În acel an, Catherine Corless a descoperit dovezi ale morţii a 796 de copii - de la nou-născuţi la copii de nouă ani - în această casă situată într-un orăşel la 220 de kilometri de Dublin. Cercetările sale au dus la o descoperire macabră: o groapă comună. „Nu exista niciun registru funerar, niciun cimitir, nicio statuie, nicio cruce, absolut nimic”, îşi aminteşte ea. Mai presus de toate, „când am început, nimeni nu m-a ascultat (...) Am implorat: scoateţi aceşti copii din aceste gropi, daţi-le înmormântarea creştină demnă care le-a fost refuzată”, povesteşte ea. Dar în zadar.

Când investigaţia lui Catherine Corless a fost publicată, aceasta a produs o undă de şoc în Irlanda, dezvăluind brutal tratamentul aplicat copiilor născuţi în afara căsătoriei.

Timp de decenii, societatea, statul şi Biserica Catolică - care a avut de-a lungul istoriei o dominaţie de fier asupra comportamentului în Irlanda - au trimis femeile însărcinate necăsătorite în „case pentru mame şi copii”. După ce dădeau naştere în aceste instituţii, copiii erau separaţi de mamele lor şi adesea adoptaţi.

În urma dezvăluirilor făcute de Catherine Corless, au fost lansate anchete în întreaga ţară. Acestea au stabilit că 56.000 de femei singure şi 57.000 de copii au trecut prin 18 case de acest tip între 1922 şi 1998. Aproximativ 9.000 dintre aceşti copii au murit.

Unele dintre aceste cămine erau finanţate şi administrate de autorităţile sanitare locale, altele de ordine religioase catolice. Căminul din Tuam era condus de surorile Bon Secours.

„Toţi aceşti copii au fost botezaţi, dar Biserica s-a uitat în altă parte. Pentru ei, nu conta: erau nelegitimi, punct”, acuză Corless.

În ciuda descoperirii primelor rămăşiţe umane în 2016 şi 2017, abia în 2022 o lege a autorizat oficial săpăturile. În 2023, o echipă a fost în sfârşit desemnată să efectueze operaţiuni în Tuam. Misiunea sa: să găsească, să identifice şi să îngroape cu demnitate rămăşiţele care vor fi exhumate.

Vor fi prelevate probe ADN de la persoanele care pot atesta o legătură de familie cu bebeluşii care au murit în această casă.

„Nu am crezut niciodată că voi vedea această zi. Atât de multe obstacole au fost depăşite”, spune Catherine Corless. Dar ea este lucidă şi ştie că săpăturile nu vor oferi toate răspunsurile. „Chiar dacă vom reuşi să identificăm unele rămăşiţe, acest lucru nu va aduce pace pentru toată lumea”, recunoaşte ea.