 Cine e bavareza Ilse Aigner, pe care cancelarul Friedrich Merz o propune la preşedinția Germaniei | adevarul.ro
search
Luni, 9 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Cine e bavareza Ilse Aigner, pe care cancelarul Friedrich Merz o propune la preşedinția Germaniei

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Cancelarul german Friedrich Merz a decis duminică seara să o propună pe bavareza Ilse Aigner pentru funcţia de preşedinte al Germaniei. Funcţia a fost ocupată până acum doar de bărbaţi.

Ilse Aigner
Ilse Aigner, propunerea premierului pentru funcția de președinte al Germaniei Foto: X/Defenders of Israel

Numirea sa de către partidele din coaliţie face ca alegerea sa din 30 ianuarie să fie practic inevitabilă de către cei aproximativ 1 260 de alegători, în principal parlamentari din cele două camere (Bundestag şi Bundesrat), la care se adaugă câţiva reprezentanţi ai societăţii civile. Ea urmează să-l înlocuiască pe Frank-Walter Steinmeier (SPD), preşedinte al Republicii Federale din 2017, scrie News.

Tradiţia politică din Germania prevede ca partidele din coaliţie să încerce să ajungă la un acord asupra unei personalităţi comune pentru această funcţie, în principal onorifică, menită să se situeze deasupra diviziunilor partizane şi să reprezinte conştiinţa morală a ţării.

Coaliţia de la putere reuneşte în prezent Uniunea Creştin-Democrată CDU/CSU, compusă din CDU-ul cancelarului Friedrich Merz şi din aliatul său bavarez, CSU, precum şi social-democraţii din SPD. Partenerul de coaliţie, SPD, şi-a intensificat de câteva săptămâni declaraţiile de susţinere faţă de această fostă ministră a Agriculturii din guvernul Angelei Merkel, care se bucură de un respect şi o recunoaştere care depăşesc cu mult rândurile CSU.

O personalitate populară

Unul dintre liderii regionali ai SPD, Dietmar Woidke (Brandenburg), şi-a exprimat clar sprijinul faţă de ea, descriind-o pentru publicaţia Politico drept „candidata perfectă”. „Cunoaşte politica germană foarte bine. Este abordabilă. Iubeşte oamenii, ştie să asculte şi oamenii o ascultă”, a declarat el.

Ilse Aigner, în vârstă de 61 de ani, este cunoscută pentru apariţiile sale în costumul tradiţional dirndl la festivalurile berii, care au făcut-o o figură familiară în întregul land. Modul său de a gestiona grupul parlamentar al partidului de extremă dreapta AfD în parlamentul bavarez este considerat atât ferm, cât şi politicos.

Într-o perioadă de puternică polarizare politică, şi în contextul în care partidul anti-imigranţi şi pro-rus AfD a atins un record de popularitate în ţară, cu aproximativ 28% din intenţiile de vot, aceasta ar putea deveni o forţă de calmare.

De la electronica industrială la politica de vârf

Ilse Aigner este una dintre cele mai importante figuri ale Uniunii Creștin-Sociale (CSU), partidul conservator care guvernează Bavaria. Propusă pentru funcția de președinte al Germaniei, aceasta are în spate o carieră politică de peste trei decenii, dar și un parcurs profesional și personal mai puțin obișnuit pentru un politician de rang înalt.

Cancelarul Germaniei îndeamnă Rusia să accepte armistițiul energetic în urma discuțiilor cu Zelenski

A crescut într-o familie care administra o afacere în domeniul instalațiilor electrice. Este cea mai mică dintre cei patru copii ai familiei și a ales inițial un drum profesional diferit de cel al politicii. După terminarea școlii, a urmat o pregătire tehnică în domeniul electronicii și a lucrat în afacerea părinților săi.

Ulterior, a devenit tehniciană în electronică și a fost angajată la Eurocopter, companie cunoscută astăzi sub numele de Airbus Helicopters. Între 1990 și 1994, a lucrat în domeniul dezvoltării sistemelor electrice pentru elicoptere.

Un episod dramatic din adolescența sa a fost dezvăluit chiar de Ilse Aigner într-un interviu acordat publicației germane Münchner Merkur, în decembrie 2016. Înainte de a împlini 18 ani, aceasta a descoperit că avea o tumoră la nivelul măduvei spinării, care îi provoca dureri puternice și îi afecta treptat starea de sănătate. Operația a avut loc la 5 noiembrie 1982 și a durat aproximativ cinci ore. Medicii i-ar fi explicat că exista un risc de 50% să rămână paralizată în urma intervenției. După ce s-a trezit, una dintre primele sale preocupări a fost dacă va mai putea schia.

A intrat în politică la 20 de ani

Ilse Aigner s-a alăturat CSU în 1985, iar primii pași în politică i-a făcut la nivel local. A fost consilier municipal în Feldkirchen-Westerham, apoi a devenit deputată în Parlamentul Bavariei, în 1994. Patru ani mai târziu a intrat în Bundestag, unde a reprezentat Bavaria timp de 15 ani.

Ascensiunea sa politică a continuat în 2008, când a fost numită ministru federal al Alimentației, Agriculturii și Protecției Consumatorilor în primul guvern condus de Angela Merkel. A ocupat această funcție până în 2013, devenind una dintre femeile importante din executivul german.

În același an s-a întors în politica bavareză, unde a ocupat funcția de vicepremier și a condus Ministerul Economiei, Infrastructurii, Transporturilor și Tehnologiei. Ulterior, a avut responsabilități și în domeniul locuințelor și construcțiilor.

Din noiembrie 2018, Ilse Aigner este președinta Parlamentului Bavariei, funcție în care a fost reconfirmată după alegerile regionale din 2023. În această poziție, a devenit una dintre cele mai vizibile reprezentante ale CSU și o figură importantă a instituțiilor democratice bavareze.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
După valul de frig și ploi, vom avea vreme de primăvară: temperaturi de peste 20°C
digi24.ro
image
Un telefon dat lui Putin a provocat o ruptură majoră în Europa. Liderii europeni, profund divizați în privința Ucrainei
stirileprotv.ro
image
Cum a ajuns Gigi Becali pe lista neagră a celui mai periculos infractor român din străinătate. Patronul FCSB intrase în război pentru cel mai bun prieten al său
gandul.ro
image
Telefonul l-a dat DE GOL! Cum a contribuit dispozitivul la căderea unui cancelar european
mediafax.ro
image
„Craiova, echipa-superlativ a campionatului!”. Marius Mitran, în extaz după ce „Știința” e din nou lider în SuperLiga
fanatik.ro
image
Ce înseamnă scheletul cu coarne și inima străpunsă de pe emblema tânărului care a ucis șase oameni la Cracovia
libertatea.ro
image
„Ormuz 2.0” se află în Caucaz. Iranul mai are un as în mânecă: o conductă de petrol esențială pentru Israel și Europa
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
Donald Trump a pus SUA "pe jar", apoi a spus că "a glumit"
digisport.ro
image
Ce face premierul Luca Niculescu în timpul liber? A fost surprins la Cărturești, iar reacțiile sunt savuroase. „Cu ce ne ajută pe noi că răsfoiește cărți pentru interesul lui privat?”
click.ro
image
Un bărbat care săpa de 12 ani în „Parcul Diamantelor” a descoperit, în sfârșit, unul galben, extrem de valoros
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
Cât ar putea costa porcul de Crăciun, după ce preţul cărnii la poarta fermei a scăzut cu 21% faţă de 2025
observatornews.ro
image
Localitățile din România în care ninge săptămâna viitoare. Meteorologii anunță 10 zile consecutive de ninsori
cancan.ro
image
Transferul dosarului de pensie. Cât durează și cine îți plătește pensia în cele trei luni de așteptare?
newsweek.ro
image
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
prosport.ro
image
Din ce trăiește Teodor Meleșcanu după retragerea din politică. Cât ajungea pensia fostului ministru de Externe
playtech.ro
image
Naționala fotbaliștilor neconvocați de Gică Hagi! Primul „11”, cotat la 35 de milioane de euro
fanatik.ro
image
Trump pierde controlul Congresului la midterms. Recordul pierderilor de mandate după război aparține însă democraților lui Obama. Ce arată datele oficiale
ziare.com
image
Neverosimil! Ce au putut scrie italienii, după ce Chivu l-a bătut fără drept de apel pe Fabregas
digisport.ro
image
Tragedie în lumea filmului francez! Actrița Angèle Metzger a murit la doar 27 de ani. A fost găsită fără suflare lângă o parcare subterană
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Wow! Avem imaginile cu tortul, dansul mirilor, a fost pe lux şi opulenţă la nunta lui Pescobar cu Lavinia
romaniatv.net
image
ANAF vizează din nou persoanele fizice! Românii pot primi decizii de impunere din oficiu
mediaflux.ro
image
Noi imagini spectaculoase de pe șantierul Polivalentei - OZN: „Am pus șampania la frapat” + Costul investiției a crescut cu aproape 60%!
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Tragedie în lumea filmului francez! Actrița Angèle Metzger a murit la doar 27 de ani. A fost găsită fără suflare lângă o parcare subterană
click.ro
image
Mariana Mihuț a împlinit 84 de ani! Fermecat de frumusețea ei, Victor Rebengiuc a divorțat de prima soție: „Ne-am iubit mult!”
click.ro
image
La ce folosește gaura mică din chiuveta de la baie? Are două roluri importante, dar trebuie și curățată
click.ro
Contesa Marie Tarnowska, GettyImages 3305706 jpg
Contesa fatală care își înnebunea amanții în așternuturi! Unul a ucis pentru ea, altul i-a pregătit crima. Scandalul care a îngrozit Europa
okmagazine.ro
Regina Letizia si Printesa Charlene la incoronare jpg
Prințesa care toacă banii fără scrupule. Poartă doar Armani sau Dior și este cea mai cheltuitoare consoartă regală de pe continent
okmagazine.ro
Model digital de elevație al sitului Aguas Buenas, văzut dinspre est
Un monument construit fără regi și fără elite: misterul celor 372 de movile, integrate într-un plan geometric complex
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Andreea Berecleanu, dezvăluiri despre relația cu Andreea Esca. „Ne respectăm...”. Cum își alege vedeta ținutele în doar câteva minute
image
Tragedie în lumea filmului francez! Actrița Angèle Metzger a murit la doar 27 de ani. A fost găsită fără suflare lângă o parcare subterană

OK! Magazine

image
Prințesa care toacă banii fără scrupule. Poartă doar Armani sau Dior și este cea mai cheltuitoare consoartă regală de pe continent