Cine e bavareza Ilse Aigner, pe care cancelarul Friedrich Merz o propune la preşedinția Germaniei

Cancelarul german Friedrich Merz a decis duminică seara să o propună pe bavareza Ilse Aigner pentru funcţia de preşedinte al Germaniei. Funcţia a fost ocupată până acum doar de bărbaţi.

Ilse Aigner, propunerea premierului pentru funcția de președinte al Germaniei Foto: X/Defenders of Israel

Numirea sa de către partidele din coaliţie face ca alegerea sa din 30 ianuarie să fie practic inevitabilă de către cei aproximativ 1 260 de alegători, în principal parlamentari din cele două camere (Bundestag şi Bundesrat), la care se adaugă câţiva reprezentanţi ai societăţii civile. Ea urmează să-l înlocuiască pe Frank-Walter Steinmeier (SPD), preşedinte al Republicii Federale din 2017, scrie News.

Tradiţia politică din Germania prevede ca partidele din coaliţie să încerce să ajungă la un acord asupra unei personalităţi comune pentru această funcţie, în principal onorifică, menită să se situeze deasupra diviziunilor partizane şi să reprezinte conştiinţa morală a ţării.

Coaliţia de la putere reuneşte în prezent Uniunea Creştin-Democrată CDU/CSU, compusă din CDU-ul cancelarului Friedrich Merz şi din aliatul său bavarez, CSU, precum şi social-democraţii din SPD. Partenerul de coaliţie, SPD, şi-a intensificat de câteva săptămâni declaraţiile de susţinere faţă de această fostă ministră a Agriculturii din guvernul Angelei Merkel, care se bucură de un respect şi o recunoaştere care depăşesc cu mult rândurile CSU.

O personalitate populară

Unul dintre liderii regionali ai SPD, Dietmar Woidke (Brandenburg), şi-a exprimat clar sprijinul faţă de ea, descriind-o pentru publicaţia Politico drept „candidata perfectă”. „Cunoaşte politica germană foarte bine. Este abordabilă. Iubeşte oamenii, ştie să asculte şi oamenii o ascultă”, a declarat el.

Ilse Aigner, în vârstă de 61 de ani, este cunoscută pentru apariţiile sale în costumul tradiţional dirndl la festivalurile berii, care au făcut-o o figură familiară în întregul land. Modul său de a gestiona grupul parlamentar al partidului de extremă dreapta AfD în parlamentul bavarez este considerat atât ferm, cât şi politicos.

Într-o perioadă de puternică polarizare politică, şi în contextul în care partidul anti-imigranţi şi pro-rus AfD a atins un record de popularitate în ţară, cu aproximativ 28% din intenţiile de vot, aceasta ar putea deveni o forţă de calmare.

De la electronica industrială la politica de vârf

Ilse Aigner este una dintre cele mai importante figuri ale Uniunii Creștin-Sociale (CSU), partidul conservator care guvernează Bavaria. Propusă pentru funcția de președinte al Germaniei, aceasta are în spate o carieră politică de peste trei decenii, dar și un parcurs profesional și personal mai puțin obișnuit pentru un politician de rang înalt.

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A crescut într-o familie care administra o afacere în domeniul instalațiilor electrice. Este cea mai mică dintre cei patru copii ai familiei și a ales inițial un drum profesional diferit de cel al politicii. După terminarea școlii, a urmat o pregătire tehnică în domeniul electronicii și a lucrat în afacerea părinților săi.

Ulterior, a devenit tehniciană în electronică și a fost angajată la Eurocopter, companie cunoscută astăzi sub numele de Airbus Helicopters. Între 1990 și 1994, a lucrat în domeniul dezvoltării sistemelor electrice pentru elicoptere.

Un episod dramatic din adolescența sa a fost dezvăluit chiar de Ilse Aigner într-un interviu acordat publicației germane Münchner Merkur, în decembrie 2016. Înainte de a împlini 18 ani, aceasta a descoperit că avea o tumoră la nivelul măduvei spinării, care îi provoca dureri puternice și îi afecta treptat starea de sănătate. Operația a avut loc la 5 noiembrie 1982 și a durat aproximativ cinci ore. Medicii i-ar fi explicat că exista un risc de 50% să rămână paralizată în urma intervenției. După ce s-a trezit, una dintre primele sale preocupări a fost dacă va mai putea schia.

A intrat în politică la 20 de ani

Ilse Aigner s-a alăturat CSU în 1985, iar primii pași în politică i-a făcut la nivel local. A fost consilier municipal în Feldkirchen-Westerham, apoi a devenit deputată în Parlamentul Bavariei, în 1994. Patru ani mai târziu a intrat în Bundestag, unde a reprezentat Bavaria timp de 15 ani.

Ascensiunea sa politică a continuat în 2008, când a fost numită ministru federal al Alimentației, Agriculturii și Protecției Consumatorilor în primul guvern condus de Angela Merkel. A ocupat această funcție până în 2013, devenind una dintre femeile importante din executivul german.

În același an s-a întors în politica bavareză, unde a ocupat funcția de vicepremier și a condus Ministerul Economiei, Infrastructurii, Transporturilor și Tehnologiei. Ulterior, a avut responsabilități și în domeniul locuințelor și construcțiilor.

Din noiembrie 2018, Ilse Aigner este președinta Parlamentului Bavariei, funcție în care a fost reconfirmată după alegerile regionale din 2023. În această poziție, a devenit una dintre cele mai vizibile reprezentante ale CSU și o figură importantă a instituțiilor democratice bavareze.