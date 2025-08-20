Video Tren rusesc cu combustibil destinat aprovizionării infanteriei, atacat cu drone de ucraineni

Un tren cu 24 de vagoane încărcate cu combustibil, destinat aprovizionării infanteriei mecanizate și a vehiculelor rusești, a fost atacat de dronele ucrainene.

În această dimineață, forțele armate ucrainene au desfășurat o operațiune de amploare împotriva unui tren militar rus care transporta combustibil între Urozhaine și Tokmak, în regiunea Zaporizhzhia din estul Ucrainei, ocupată de Rusia.

Folosind drone FPV, ucrainenii au lovit mai multe vagoane de combustibil, provocând deraierea și incendierea mai multor vagoane.

Trenul, format din cel puțin 24 de vagoane încărcate cu combustibil, era destinat aprovizionării infanteriei mecanizate și a vehiculelor rusești pe axa Zaporizhzhia.

Incendiile s-au răspândit pe tot trenul, perturbând lanțul de aprovizionare.