Rușii se pregătesc să deschidă un nou front fierbinte în Ucraina, avertizează șeful armatei ucrainene

Rusia își redistribuie trupele pe front, trimițându-le în regiunea Zaporijie pentru a încerca să lanseze nouă ofensivă în regiunea parțial ocupată din sud-estul Ucrainei și să intensifice atacurile pe un al doilea front, pe lângă cel estic, a declarat comandantul suprem Oleksandr Sîrski într-un interviu pentru RBC-Ucraina, publicat luni.

„Obiectivul este să ne străpungă apărarea și să avanseze adânc în teritoriul (nostru). Scopul lor este, firește, să ocupe întreaga regiune”, a spus el.

Moscova ocupă în prezent aproximativ 70% din regiunea Zaporijie, dar capitala regională cu același nume rămâne sub control ucrainean.

„Începând de astăzi, operațiuni de intensitate redusă continuă acolo. Cu toate acestea, urmărind îndeplinirea obiectivelor și instrucțiunilor președintelui rus Putin, ocupanții încearcă, totodată, să dea o lovitură puternică, care a fost inițial planificată în urmă cu un an”, a spus el.

Potrivit șefului armatei ucrainene, situația de pe linia frontului este dificilă, forțele rusești concentrându-și celelalte atacuri în zonele din apropierea orașului Pokrovsk, în regiunea Donețk. Alte zone prioritare pentru Rusia ar putea fi zona de lângă Novopavlivka, în regiunea Dnipropetrovsk, dar și în jurul orașului Lîman, în regiunea Donețk.

Regiunea Zaporijie, situată în sud-estul Ucrainei, se învecinează la nord cu regiunea Dnipropetrovsk, la est cu regiunea Donețk și la sud cu regiunea Herson. Centrala Nucleară Zaporijie, cea mai mare instalație nucleară din Europa, se află sub ocupație rusă.

Forțele ruse ocupă, de asemenea, porțiuni din regiunea, Herson, una din regiunile pe care Moscova susține că le-a anexat în 2022.

Drept precondiții pentru negocierile de pace, Putin a cerut anterior retragerea trupelor ucrainene din teritoriile pe care nu le-a cucerit în regiunile Donețk, Lugansk, Herson și Zaporijie și renunțarea aderării la NATO. În urma discuțiilor recente între SUA și Rusia în Alaska, Moscova și-ar fi restrâns cererile la regiunile Donețk și Lugansk, pe care le controlează în proporție de 75%, respectiv 99%.

Purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare de Sud ale Ucrainei, Vladislav Voloșin, a declarat la începutul acestui an că Rusia și-a intensificat operațiunile de asalt în sectorul Zaporijie, sporind presiunea asupra pozițiilor ucrainene din sud.