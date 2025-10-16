Soluția lui Viktor Orban pentru a pune capăt războiului din Ucraina: Europa trebuie să înceapă negocieri proprii cu Rusia

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat joi, 16 octombrie, că Europa ar trebui să deschidă negocieri directe cu Rusia pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului din Ucraina.

Vorbind la ședința plenară a Conferinței Permanente Ungare (MAERT) – forum ce reunește lideri politici de la Budapesta și reprezentanți ai comunităților maghiare din afara granițelor – Viktor Orban a afirmat că „tema păcii sau a războiului” este astăzi cea mai urgentă problemă a politicii europene și afectează în mod special țările din bazinul carpatic.

Potrivit premierului ungar, riscul ca Europa să fie atrasă în conflictul dintre Rusia și Ucraina este mai ridicat decât oricând de la începutul invaziei.

„Soluția propusă de Ungaria este simplă: Europa trebuie să înceapă negocieri proprii cu Rusia, fără a aștepta rezultatul eventualelor discuții dintre Moscova și Washington”, a spus Orban, potrivit Agerpres.

El a adăugat că Ucraina ar reprezenta un element central al unui posibil acord, însă nu singurul.

În viziunea sa, este nevoie de construirea unui nou sistem european de securitate, care să clarifice chestiuni precum controlul armamentului, dimensiunea forțelor armate naționale și mecanismele de monitorizare a respectării acordurilor.

„Mai multe țări au renunțat în ultimii ani la tratatele privind armamentul, iar acest lucru subliniază necesitatea unui nou cadru de securitate europeană”, a mai afirmat premierul ungar.