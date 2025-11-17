Orban consideră continuarea ajutorului pentru Ucraina o „nebunie” care ucide UE. Cum poate fi soluționat războiul în viziunea liderului maghiar

Ucraina „nu are nicio şansă” să câştige în faţa invaziei ruseşti în curs, iar în aceste condiții sprijinul financiar al UE pentru această ţară este „pur şi simplu o nebunie”, a declarat premierul maghiar Viktor Orbán, relatează Politico.

Comentariile sale vin în contextul în care speranţele pentru un armistiţiu în viitorul apropiat se estompează, iar Europa se străduieşte să consolideze finanţele Kievului înainte de criza bugetară de anul viitor.

Orbán a făcut aceste declarații într-un interviu acordat directorului general al grupului media german Axel Springer, care deține POLITICO. Din perspectiva premierului maghiar sprijinul financiar acordat Ucrainei „ucide” UE „din punct de vedere economic şi financiar”.

„Am cheltuit deja 185 de miliarde de euro şi... intenţia noastră este să cheltuim şi mai mult. Aşadar, finanţăm o ţară care nu are nicio şansă să câştige războiul”, a subliniat el.

Orbán a acuzat liderii UE că prelungesc intenţionat conflictul din Ucraina în speranţa obţinerii unei poziţii favorabile în vederea negocierilor pentru un acord de pace, dar din punctul său de vedere sprijinul pentru Ucraina este o poziție „greşită, total greşită”.

„Ei cred... că trebuie să continuăm războiul pentru a sprijini mai mult Ucraina. Situaţia şi momentul sunt mai favorabile ruşilor decât nouă. Nu continuaţi; opriţi-vă cât mai repede posibil”.

Ce ar trebui să facă europenii, in viziunea lui Viktor Orban

În ceea ce priveşte negocierile de pace, Orbán spune că se aşteaptă la „un acord între ruşi şi americani cu privire la război şi alte probleme, comerţ, comerţ mondial, energie şi alte aspecte”.

Între timp, europenii ar trebui să „deschidă un canal de comunicare independent cu Rusia”.

„Să lăsăm americanii să negocieze cu ruşii, iar apoi europenii ar trebui să negocieze şi ei cu ruşii şi să vedem dacă putem unifica poziţia americanilor şi a europenilor”.

Un „nou sistem de securitate”

Europa ar trebui să abordeze problema Ucrainei „în funcţie de interesul european”, a subliniat Orbán, adăugând că „nu îl interesează” dacă Moscova câştigă sau pierde, ci este „interesat de viitorul cetăţenilor europeni, printre care şi viitorul maghiarilor”, precum şi de „un nou sistem de securitate”.

Un acord de securitate postbelic pentru Ucraina ar trebui să includă „un acord de pace care să stabilizeze frontierele, indiferent dacă sunt recunoscute internaţional sau nu” şi „cu siguranţă un fel de zonă demilitarizată”, a spus premierul maghiar.

Dacă nu se întâmplă un „miracol”, Rusia va continua să ocupe teritoriul ucrainean din Doneţk după război. „Aceasta este realitatea, fie că vă place sau nu”, a subliniat el.

Pe de altă parte, posibilitatea ca Rusia, încurajată de succesul său, să atace o altă ţară europeană sau membră a NATO nu se susține, crede Orban.

„Cred că este ridicol să spunem că ruşii vor ataca Uniunea Europeană sau NATO, pur şi simplu pentru că nu sunt suficient de puternici. Noi suntem mult mai puternici”, a afirmat el.