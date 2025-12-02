Un fost militar britanic, reținut în Ucraina pentru spionaj în favoarea Rusiei. Ar fi transmis coordonate militare și plănuia acțiuni violente

Un cetățean britanic a fost reținut în Ucraina sub suspiciunea că ar fi spionat pentru Rusia, a anunțat Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU). Bărbatul ar fi fost identificat ca Ross David Cutmore, fost membru al forțelor armate britanice, conform presei locale. Ancheta asupra sa a fost desfășurată în strânsă coordonare cu serviciile secrete britanice.

Ross David Cutmore ar fi ajuns în Ucraina la începutul anului trecut pentru a lucra ca instructor militar, antrenând trupele ucrainene. În timpul activității sale, bărbatul ar fi fost racolat de agenția de informații rusească FSB, atras de promisiunea unor câștiguri financiare rapide, susține SBU.

Serviciul de Securitate ucrainean îl acuză pe britanic de transmiterea unor informații clasificate despre armata ucraineană către FSB. Printre datele sensibile pe care acesta le-ar fi furnizat se numără:

- coordonatele centrelor de instruire militară din sudul Ucrainei,

- detalii despre instructorii străini care sprijină armata ucraineană,

- informații despre logistica operațională din zona de conflict.

Mai mult, SBU susține că suspectul ar fi primit instrucțiuni de la ruși pentru fabricarea unui dispozitiv exploziv improvizat, dar și detalii despre locul în care ar fi putut găsi un pistol cu două încărcătoare, semn că ar fi existat planuri pentru acțiuni violente în interiorul Ucrainei, relatează Ukrinform.

Ross David Cutmore a fost reținut în octombrie, însă doar acum au ieșit la iveală informații detaliate despre cazul său, după ce presa ucraineană i-a făcut public numele. Serviciul de Securitate al Ucrainei anunțase anterior că un cetățean străin se află în custodia autorităților, dar fără a divulga identitatea acestuia.

Suspectul este în prezent acuzat oficial de transmiterea de informații neautorizate unui stat inamic, infracțiune care, în Ucraina, poate fi pedepsită cu până la 12 ani de închisoare.