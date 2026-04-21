Marți, 21 Aprilie 2026
Adevărul
Tânăr prins cu 225 km/h pe un drum de lângă Oradea. Cât timp rămâne fără permis

Un tânăr de 20 de ani din Bihor a fost prins de polițiști conducând cu 225 km/h pe DEx16, care leagă Centura Oradea de Autostrada A3, iar permisul i-a fost suspendat pentru patru luni.

FOTO: IPJ Bihor
„Cifrele vorbesc de la sine: într-o singură săptămână, peste 1.000 de șoferi au fost surprinși pe drumurile publice din Bihor depășind limitele de viteză. Printre aceștia, un tânăr, de 20 de ani, a fost înregistrat de radar «zburând» cu 225 km/h în afara municipiului Oradea”, transmite IPJ Bihor într-un comunicat.

În consecință, tânărul a primit o amendă de 4.050 lei și permisul i-a fost suspendat pentru 120 de zile.

Polițiștii adaugă că, în urma desfășurării acțiunii ROADPOL „Speed”, au fost aplicate amenzi de peste 620.000 lei.

„25 de conducători auto au fost scoși din trafic înainte de a provoca o tragedie, circulând cu viteze care pun în pericol viața tuturor.”

De asemenea, IPJ Bihor a anunțat o acțiune în desfășurare pe DN1, marți, 21 aprilie, între orele 11:00 și 15:00, în cadrul căreia polițiștii au folosit radare în sistem „releu”, amplasate în cascadă, în colaborare cu județele vecine.

Șoferii sunt avertizați să respecte limitele legale de viteză, subliniindu-se că drumul public nu este pistă de curse.

